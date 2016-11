BORDJ OKHRISS (BOUIRA) Le développement local en point de mire

Par Aomar MOHELLEBI -

Depuis son intronisation à la tête de la wilaya de Bouira, Cherifi Mouloud multiplie les sorties aux quatre coins de la wilaya. Après M'Chedallah, Lakhdaria, Bechloul, Sour El Ghozlane, hier c'était la daïra de Bordj Okhriss à l'extrême Sud qui a fait l'objet de sa visite. Dans cette circonscription les projets de réalisation d'un hôpital, les opérations d'aménagement et d'amélioration du cadre de vie des citoyens, le service biométrique et la réalisation de logements ont été les principaux points sur lesquels s'est attardé le premier responsable. La nécessité d'accélérer les cadences de réalisation, l'obligation de lever toutes les contraintes qui bloquent la réalisation sont les deux recommandations faites aux responsables locaux. S'agissant de l'hôpital, il y a lieu de signaler que cet édifice plus qu'utile connaît un retard dans sa construction suite à de multiples entraves et déboires. L'occasion a été aussi saisie pour rentabiliser les indices des secteurs de la jeunesse, de la santé, des forêts et de l'agriculture. à El Mesdour et en plus des chantiers d'urbanisation et d'aménagement, la commune a bénéficié d'un projet de raccordement en eau potable des villages de Krarich et Kechama. Un peu plus loin et plus précisément à Tagdit, c'est la ceinture oléicole de Zbara qui a fait l'objet d'un constat. A El Hadjra Ezzarga, les travaux de transfert des eaux depuis le barrage de Koudiet Asserdoun ont fait l'objet d'une visite. Le secteur a présenté sur place les indices et les points retenus dans le cadre du développement local. La visite a été clôturée par un déplacement vers la zaouïa Belamouri. Lors de ce périple qui a duré toute la journée, le wali a insisté sur le respect des délais de réalisation, la qualité des travaux et la rationalité dans les dépenses publiques. Une trilogie qui s'inscrit en droite ligne des recommandations de la dernière réunion gouvernement-walis.