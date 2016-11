ALGÉRIE TÉLÉCOM DE BÉJAÏA Le redéploiement continue

Par Arezki SLIMANI -

Dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation des réseaux des télécommunications, Algérie télécom de Béjaïa s'est assignée comme objectif l'assainissement des réseaux filaires et la modernisation de ses équipements. Le déploiement de la 4G LTE pour atteindre les cités dépourvues et les localités éloignées, le raccordement des communes et annexes au réseau optique et la création de nouvelles structures pour se rapprocher davantage des citoyens. C'est ainsi que durant l'année 2016, l'objectif s'est bien confirmé à travers les communes de Béjaïa. Aussi a-t-il été question de 123 Msan, dont 85 déjà mis en service en attendant le reste dans les prochains jours. Il en est de même pour les quatre stations 4G LTE pour atteindre les 32 stations à travers le territoire de la wilaya. Sept communes ont été raccordées au réseau de la fibre optique. Convaincue d'un regain d'efforts pour améliorer la qualité de service, Algérie télécom prévoit dans une première phase l'installation de 22 sites, dont Béjaïa plaine, Kherrata, Aokas, El Kseur, Sidi Ayad, Fenaïa, Akbou et Mellala; cela étant, Algérie télécom a inscrit dans ses projets pas moins de 10 autres communes, dont Chemini, Bouhamza, Aït Smzil, Darguina,Gouraya, Kendira, Semaoun et Akfadou. Dans une troisième phase, Algérie télécom a installé quatre sites à Amssiouen, Imaghdassen à Akfadou, Semaoun et Barbacha. Pour l'année 2017, Algérie télécom prévoit d'optimiser et de renforcer son réseau LTE à travers huit sites sur les 19 localités non encore desservies. Ce programme, aussi riche que varié, a été présenté à la presse par les responsables locaux d'Algérie télécom dont l'écoute et l'attention n'ont jamais failli ces dernières années.

De l'avis même des citoyens et des abonnés, les relations et les prestations de service ont connu une amélioration, qui confirment les objectifs de cet organisme de télécommunication.