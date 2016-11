BÉJAÏA 11 nouveaux chefs de daïras installés

Par Arezki SLIMANI -

Les onze nouveaux chefs de daïra affectés à la wilaya de Béjaïa ont été installés par le wali, Ould Salah Zitouni dans un périple qui l'a conduit aux daïras de Tichy, Aokas, Souk El-Tenine Tazmalt, Akbou, Ouzellaguen, Sidi-Aïch, Timezrit, Seddouk et Béjaïa. Les cérémonies d'installation ont été ponctuées par des rencontres avec des citoyens. «Le wali a instruit les nouveaux chefs de daïras de travailler en symbiose avec les Assemblée populaires communales, d'être à l'écoute des citoyens par la programmation des journées de réception les lundis et mercredis; au cours de ces cérémonies, le chef de l'exécutif de la wilaya a invité les présidents d'APC à chercher et à encourager l'investissement tant au niveau de la zone industrielle d'El-Kseur que celle de Béni Mansour. La zone d'activité de Taharacht, qui a été dotée récemment d'une antenne dite Msan, permet aux industriels d'utiliser l'Internet et le téléphone. Il en est de même pour la nécessité de favoriser l'investissement dans le domaine de l'environnement, en réalisant des unités de recyclage et de transformation de déchets ménagers afin de mettre fin aux problèmes environnementaux que vivent ces régions. La réalisation de la pénétrante autoroutière avance de manière satisfaisante, assure le wali qui souligne que le gouvernement accorde une importance et un intérêt très particuliers à ce mégaprojet qui est scindé en tranches afin d'aller plus vite. Le chef de l'exécutif de la wilaya a annoncé qu'il mettra en service le tronçon achevé avant, afin de mettre fin à la saturation de la RN 26 au niveau des centres urbains de Raffour, Chorfa, Tazmalt et Akbou.