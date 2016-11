UN COLLOQUE Y EST CONSACRÉ À L'UNIVERSITÉ L'enseignement supérieur à distance lancé à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

L'université de Tizi Ouzou avance à pas de géant dans ce domaine car des masters sont déjà en cours via ce procédé. Une expérience pilote que les initiateurs comptent mettre à profit pour généraliser l'enseignement à distance.

L'enseignement supérieur en Algérie connaît à partir de cette année, un nouveau mode à distance dans plusieurs filières pilotes. L'enseignement à distance qui est un moyen de permettre à toutes les catégories de citoyens d'accéder aux études supérieures. C'est en fait, dans ce sens que le ministre de l'Enseignement supérieur Tahar Hadjar a inscrit sa présence à l'université de Tizi Ouzou.

C'est ce mardi en effet que s'est ouvert le colloque sur l'enseignement supérieur à distance au niveau du campus universitaire Hasnaoua 1. En fait, ce projet, a expliqué le ministre, est d'une portée stratégique permettant de résorber, d'abord, le manque d'enseignants dans certaines universités du pays. Mais pas seulement car le mode permettra aussi à des travailleurs de poursuivre leur cursus universitaire alors que par le passé, la vie professionnelle était un obstacle à cela. L'université de Tizi Ouzou avance à pas de géant dans ce domaine car des masters sont déjà en cours via ce procédé. Une expérience pilote que les initiateurs comptent mettre à profit pour généraliser l'enseignement à distance.

Par ailleurs, il convient de signaler que l'Etat compte mettre les moyens pour faire réussir l'expérience par divers procédés. Dans un proche avenir, une télévision spécialisée dans l'enseignement à distance sera lancée. Elle contribuera à faciliter l'accès aux cours dispensés en plus des outils offerts par les TIC (technologies de l'information). Les cours à distance via l'écran ne concerneront, toutefois, pas uniquement la télévision, mais surtout un autre procédé lancé à l'université de Tizi Ouzou. La vidéoconférence permet actuellement à des conférenciers et étudiants de se rencontrer pour des conférences et autres cours via la visioconférence que permet l'Internet.

Ce dernier procédé, affirment ses initiateurs, permet d''économiser de l'argent et d'atténuer la pression sur les budgets parfois colossaux que nécessite l'organisation d'un colloque ou d'une conférence. La visioconférence Multipoint permet à des conférenciers d'éviter le déplacement parfois cher d'un pays à un autre. Pour l'établissement organisateur, cette nouvelle technique aide à économiser des enveloppes qui pourraient servir à d'autres fins. En fait, l'enseignement à distance n'est pas une chose nouvelle pour l'étudiant algérien. Bien au contraire, c'est une suite logique d'un procédé qui a permis à une grande proportion d'étudiants actuels d'accéder à l'enseignement supérieur. Depuis longtemps, le lycéen algérien a recouru à l'enseignement à distance pour passer son bac en candidat libre. Après une scolarité qui débute souvent à partir de la 6ème, le jeune Algérien a souvent fait les autres études scolaires à distance pour atteindre les summum des diplômes universitaires.

C'est pourquoi ce procédé de l'enseignement supérieur à distance est une suite logique dans l'esprit de l'Algérien qui aime, comme tous les autres, aller très loin dans l'acquisition du savoir et de la technique.