PROROGATION DES DÉLAIS POUR LES CONSTRUCTIONS NON FINIES Le ouf de soulagement des concernés

Par Madjid BERKANE -

La décision est louable dans la mesure où elle annule les sanctions sévères prévues par la loi 08-15.

La prorogation du délai de la mise en conformité des constructions inachevées par le Premier ministre Abdelmalek Sellal jugée par certains observateurs de populiste et par d'autres de sage, a été accueillie avec un grand soulagement par les citoyens concernés. La nouvelle est louable, soulignent-ils, dans la mesure où elle annule les sanctions sévères prévues par la loi 08-15 qui allaient causer de grands préjudices. Entre autres sanctions, rappelons-le, la démolition des bâtisses, le payement d'amende, l'emprisonnement dans certains cas, la fermeture des locaux et le non- renouvellement des contrats de location. Interrogés, certains propriétaires exposés aux dites sanctions, nous ont exprimé leur entière satisfaction. Sid Ali, propriétaire d'une villa R+4 non-achevée de construction de l'extérieur, à la cité les Sources à Kouba, nous a dit qu'il a appris avec une grande joie la nouvelle de prolongement du délai. Pour lui, la décision du Premier ministre est sage, car elle a pris en considération les difficultés financières que rencontrent les citoyens pour achever leurs constructions. «Nous sommes tous pour l'enjolivement de nos villes et nous voulons tous des villes et des quartiers homogènes. Mais nous ne pouvons pas atteindre ce stade en un claquement de doigts.»

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune a, selon Sid Ali, complètement marginalisé cette donne dans sa volonté d'appliquer à tout prix la loi 08-15». Et à notre interlocuteur d'ajouter: «Nous construisons grâce aux économies que nous arrivons à mettre de côté.

Le ministre et les pouvoirs publics doivent prendre en compte cela dans leurs calculs.»

L'avis de Sid Ali converge avec celui de Hamidoou, un autre propriétaire d'un R+3 dans la commune de Zéralda, à l'ouest d'Alger. A la différence de Sid Ali, Hamidou a déjà subi les retombées de la loi sur la mise en conformité, depuis la fin du délai au 3 août dernier.

En fait, les locaux d'en bas de sa villa qu'il louait auparavant aux particuliers se sont retrouvés fermés au lendemain de l'entrée en vigueur de la sanction du non-renouvellement des contrats de location. Hamidou qui n'a jamais admis de louer ses locaux sans contrat signé par un notaire, en septembre dernier a vu les notaires refuser de lui signer le contrat de location. Depuis cette date, ses locaux sont restés fermés. Ainsi, la décision de Abdelmalek Sellal, est doublement salutaire pour Hamidou. Elle va lui permettre, nous a-t-il dit, à la fois de relouer ses locaux et de s'épargner les sanctions prévues par la loi 08-15, à savoir dans son cas le payement d'amende. Hamidou a fini sa discussion avec nous en lâchant que sa villa il a pu la construire grâce à l'argent qu'il ramasse auprès de ses locataires. Dans notre tournée à travers plusieurs quartiers de la capitale, nous avons retrouvé plusieurs citoyens qui étaient dans la même situation que Sid Ali et Hamidou avant la prolongation des délais. Pis encore, certains nous ont confié, qu'ils avaient reçu des mises en demeure les menaçant de démolition pour leurs bâtisses. C'est le cas surtout des citoyens ayant des bâtisses à l'entrée des villes et bâties sur des conduites de gaz et des réseaux AEP.

Notons par ailleurs que certains propriétaires de constructions inachevées trouvent irréfléchie la décision d'appliquer la loi 08-15 pour tous les propriétaires sans distinction, cela d'une part.

De l'autre, l'Etat n'a pas bien mûri sa décision, car son application allait le priver de beaucoup de ressources financières qui provenaient de la fiscalité due à la location des locaux. Il faut dire enfin que cet argument est le même que celui que Abdelmalek Sellal a avancé pour justifier la prorogation des délais.