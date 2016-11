IL A INVITÉ LES SAOUDIENS À INVESTIR EN ALGÉRIE Sellal expose sa stratégie

Par Abdellah BOURIM -

Beaucoup de dossiers ont été passés en revue

Dynamiser la coopération et établir des partenariats fructueux et bénéfiques aux deux pays, tel est l'objectif.

L'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite, expriment leur volonté de donner un nouveau souffle à la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines d'activités, en particulier le secteur économique qui souffre des retombées de la chute des prix du pétrole sur le marché international. Pour remédier à cette situation, les deux pays ont affiché leurs intentions et leurs ambitions à dynamiser la coopération et à établir des partenariats fructueux et bénéfiques aux deux pays.

En visite en terre d'Arabie saoudite, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a rencontré le prince héritier, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, l'émir Mohamed Ben Nayef Ben Abdelaziz, avec lequel ont été passées en revue les relations bilatérales et les possibilités de renforcement de la coopération entre les deux pays, qualifiées de «fortes et bonnes». Pour répondre aux aspirations des deux peuples, les deux parties sont appelées, selon le Premier ministre à intensifier cette coopération et de lui donner «un nouveau souffle» pour imprimer cette «volonté commune» d'aller vers la diversification de leur coopération à travers l'augmentation du volume des échanges commerciaux, estimant que l'organisation du forum économique à Riyadh se veut «une consécration de cette volonté commune».

Lors de son intervention, au Forum économique des hommes d'affaires algéro-saoudiens, Abdelmalek Sellal n'a pas hésité à mettre en avant la nouvelle stratégie adoptée par l'Algérie pour le développement et la diversification de son économie, afin d'inciter les hommes d'affaires saoudiens à investir en Algérie pour intensifier la coopération économique entre les deux pays.

Rappelant que l'Algérie avait lancé un programme important pour réaliser la croissance, diversifier l'économie et créer la richesse, le Premier ministre a souligné que des secteurs comme l'industrie, l'agriculture, le tourisme et les technologies de l'information et de la communication sont des secteurs prioritaires dans ce programme.

Il affirme dans ce sens que l'Etat a consenti des efforts considérables pour améliorer le climat d'affaires en Algérie, réaffirmant «la disposition du gouvernement à faciliter l'accès des hommes d'affaires saoudiens au marché algérien» à la lumière des «perspectives prometteuses» pour l'établissement d'un «véritable partenariat» entre les opérateurs algériens et leurs homologues saoudiens.

Le Premier ministre estime que sa visite en Arabie saoudite vise à l'approfondissement de la coopération entre les deux pays à la faveur de «la volonté commune d'intensifier et de diversifier leur coopération à travers l'augmentation du volume des échanges commerciaux», pour arriver à un partenariat «fort et durable» entre les deux pays tout en affirmant la disposition du gouvernement algérien à accompagner et à encourager ce partenariat. Au volet sécuritaire, l'Algérie demeure très attachée à ses principes de coopération dans la lutte contre le terrorisme, en exprimant sa position en faveur de l'éradication de ce phénomène.

Le Premier ministre Abdelmalak Sellal a exprimé le soutien de l'Algérie à l'Arabie saoudite dans ce domaine en annonçant sa disposition à coopérer contre ce fléau international. «l'Algérie soutient l'Arabie saoudite dans la lutte antiterroriste. Le peuple algérien fera barrage à tous ceux qui voudront attenter aux Lieux saints de l'islam», a affirmé M.Sellal.