LES ISLAMISTES N'ARRIVENT PAS À S'ENTENDRE SUR UNE STRATÉGIE COMMUNE L'impossible alliance

Par Abdellah BOURIM -

Pour les islamistes, c'est chacun pour soi

Les partis islamistes peinent à accorder leurs violons, en raison de leur poids politique plus que modeste, mais aussi des intérêts différents de leurs leaders.

Les partis de la mouvance islamiste peinent à trouver une solution pour leurs divergences et construire un front uni pour défendre un projet politique commun. Chacun exprime son ambition d'agir et de réagir en solo pour faire le chemin des prochaines échéances électorales. Le Front du changement, le Mouvement pour la renaissance islamique (Ennahda), le Mouvement de la société pour la paix MSP, le Mouvement pour la réforme nationale (MRN), le Front pour la justice et le développement les partis islamistes, ces formations islamistes les plus visibles sur le champ politique ne sont pas seulement arrivés à dégager un plan d'action commun pour entrer en course électorale, mais également de préciser leur position par rapport aux prochaines échéances électorales dont chaque parti veut manifester son poids pour un challenge qui s'annonce difficile.

En effet, les partis politiques de la mouvance islamiste, peinent à accorder leurs violons en raison de leur poids politique plus que modeste à l'exception du MSP et de leurs capacités à s'entendre sur un projet politique commun, mais aussi des intérêts différents de leurs leaders, pour ne pas dire divergents, et qui apparaissent à chaque rendez-vous important.

A présent, les initiatives multiples dans le passé pour bâtir un front islamiste, lancées dans ce sens «n'ont pas abouti à des résultats convaincants», à l'exception de l'Alliance de l'Algérie verte qui a réussi par le passé à rassembler plus de trois formations politiques d'obédience islamiste autour d'un seul objectif en 2012, et ce, reconnu par le président du Front du changement Abdelmadjid Menasra.

Ce dernier juge, aujourd'hui, impossible de réunir les partis islamistes qui militent pour un seul objectif, mais avec des comportements différents.

«Nous nous sommes rencontrés pour discuter de la possibilité de rentrer avec une seule liste, mais la seule vision qui s'est dégagée c'est de participer avec une liste unique aux élections municipales» a-t-il déclaré.

Le même point de vue développé par le président du parti du Mouvement de la société pour la paix Abderrazak Makri, qui s'est montré très réservé et contracté par l'idée de rentrer dans des alliances conséquentes avec les au-tres partis islamistes, et de participer aux échéances électorales avec une liste commune. Si les partis islamistes ont tenté d'expliquer l'échec des alliances par les dispositions introduites dans le Code électoral, la réalité du terrain affirme autre chose, ces mêmes partis n'ont pas réussi à forger une idée claire sur la possibilité de l'unification de leurs rangs, à part une timide alliance au niveau local.

Pourtant, tous les leaders des partis concernés se disaient prêts à mettre leurs divergences de côté et s'inscrire dans une démarche rassembleuse de toutes les parties de la mouvance islamiste, et de défendre un projet politique commun, mais sur le terrain la convergence de leurs idées tarde à voir le jour, comme en témoignent les expériences passées.

Pour justifier l'échec de toutes leurs initiatives, les partis de la mouvance islamiste évoquent les nouvelles dispositions introduites dans le Code électoral interdisant toute forme d'alliance et impose à chaque parti de collecter un taux de 4% des voix pour assurer la participation aux prochaines élections législatives, mais ça n'explique pas tout.

Les clivages et les divergences de points de vue des leaders des partis composant la mouvance islamiste en Algérie sont à l'origine de l'échec de ces initiatives.

Ces derniers n'arrivent pas à forger une idée claire sur le devenir de ce courant, ce qui est de plus perceptible dans les discours des leaders des partis islamistes, qui se sont montrés très peu enthousiasmés à l'idée de rentrer dans des alliances avec d'autres partis de la même mouvance.