LE P-DG DE LA SONELGAZ À PROPOS DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ "La hausse n'est pas à l'ordre du jour"

Par Boualem CHOUALI -

«Le kilowatt nous revient à 10,54 DA et nous le revendons à 4 DA seulement; la différence est supportée par l'Etat au moyen des subventions.»

Deux importantes déclarations à retenir de la visite de deux jours du P-DG de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, relatives à la hausse du prix de l'électricité et le payement électronique des factures. En effet, pour le premier responsable de la Sonalgaz, en visite d'inspection et de travail de deux jours à Béjaïa où il a pris part à la célébration du 10ème anniversaire de la création de la Société de distribution de l'Est (SDE), la hausse du prix de l'électricité et du gaz n'est pas à l'ordre du jour; «la révision à la hausse du prix de l'électricité n'est pas à l'ordre du jour au jour d'aujourd'hui», a-t-il déclaré à la presse le premier jour de sa visite. Sur le volet de la modernisation de la boîte, la nouveauté, selon le président-directeur général de Sonelgaz, c'est le payement électronique des factures de consommation d'énergie dès 2017. Le payement électronique des factures de consommation d'énergie entrera en vigueur dès l'année prochaine», a-t-il annoncé.

En outre, dans son programme chargé de cette visite, le P-DG de la Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a entamé sa visite dans l'après-midi de mardi dernier où il s'est déplacé au poste source de Tagouba. Sur place il a procédé à la mise en service du centre d'électrification rurale et du gaz de la localité Djebira suivi d'une rencontre organisée en fin de journée à la salle des congrès de la wilaya avec les autorités locales de la wilaya de Béjaïa afin d'examiner la situation de l'alimentation en énergie électrique et gazière dans la wilaya. Dans son intervention, le P-DG de Sonelgaz a dressé un tableau noir en matière de recouvrement des créances et de coûts auxquels la boîte fait face. A cet effet, il a relaté le déficit que l'Etat prend en charge en matière de subventions. «Le kilowatt nous revient à 10,54 DA et nous le revendons à 4 DA seulement, la différence est supportée par l'Etat au moyen des subventions», a-t-il martelé avant d'évoquer également l'épineux problème des créances de la SDE auprès des organismes publics, mais aussi des particuliers. A cet effet, tout en rendant hommage au premier responsable de la wilaya quant aux efforts fournis pour régler les oppositions des citoyens, il a exhorté les autorités et les élus locaux à doubler d'efforts pour rattraper le retard en matière de couverture en gaz naturel notamment, étant donné qu'en matière d'électrification la wilaya de Béjaïa caracole en tête des wilayas. Ainsi, au sujet du taux de raccordement au gaz naturel, le P-DG de la Sonelgaz a déclaré que ce taux, qui avoisine les 50% actuellement, connaîtra une hausse d'ici quelque temps soit une fois que les 250 projets en cours de réalisation ou inscrits seront menés à terme». Cette rencontre a été aussi une aubaine pour aborder le volet sensibilisation en matière de consommation électrique.

Au deuxième jour de sa visite, le premier responsable de la Sonelgaz a procédé au lancement des portes ouvertes sur les métiers de la société qu'organise la SDE depuis hier jusqu'à demain à la Maison de la culture de Béjaïa.

Continuant son programme, M.Guitouni a effectué une visite à la centrale électrique d'Amizour, suivie par une mise en service des projets gaz dans les localités de Sidi Ayad et de Xantina. Par ailleurs, cette visite du premier responsable de la Sonelgaz intervient au moment de la suspension des travaux de la centrale de Chemini, suite à une protestation des populations locales contre la menace que fait peser ledit chantier, et a été l'occasion pour le P-DG de la Sonelgaz de donner des directives afin d'éviter des dégâts. A cet effet, il a demandé l'arrêt des travaux pour une étude plus approfondie du projet, sinon de revoir sa localisation, tout en mettant en garde contre le retard qui pourrait frapper ce projet.