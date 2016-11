NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET GESTION LOCALE Les conditions du changement

Par Chaabane BENSACI -

Pour drainer un maximum de redevances, des efforts méritoires ont été engagés, comme par exemple l'appel réitéré de la Cnas aux patrons récalcitrants...

Pour répondre à la salve de critiques formulées par des députés de l'opposition, au plus fort des débats sur le projet de loi de finances soumis à l'examen de l'Assemblée populaire nationale, le ministre des Finances Hadji Baba Ammi s'est épanché auprès des journalistes en observant qu' «il y a certainement des augmentations de taxes (TVA, produits énergétiques, timbres fiscaux etc)» mais, qu'«il y a (aussi) énormément de dispositions qui sont là pour améliorer, booster et valoriser la croissance économique qui est restée à un niveau très élevé, en comparaison avec celle de nos voisins ou bien même des autres pays pétroliers». De quoi soulager la majorité silencieuse.

Inquiète sans trop savoir pourquoi, celle-ci appréhende d'autant plus les effets de cette loi de finances que certains petits malins, sûrs de l'impunité en matière de contrôle des prix, n'ont pas hésité à appliquer les augmentations avant 2017. Tandis que le branle-bas de combat est lancé au sein des collectivités locales, au lendemain de la réunion des walis, sommés de mettre la main à la pâte en matière de financement des projets, les citoyens s'interrogent sur ce que réservent les prochains mois.

L'aisance financière que le pays était censé avoir, voici deux ans à peine, a fondu comme neige au soleil. Le discours tend maintenant à asséner l'urgence d'une politique d'austérité qui signifie davantage de chômage et un appauvrissement accru des familles déjà ébranlées par la crise. L'adage qui met en lumière la seule population réellement taxée à la source, c'est-à-dire au niveau de la fiche de paie, aura encore plus de consistance car il y a fort à parier que le secteur informel, source irréductible de l'évasion fiscale la plus large, aura encore de beaux jours devant lui.

Pour drainer un maximum de redevances, des efforts méritoires ont été engagés, comme par exemple l'appel réitéré de la Cnas aux patrons récalcitrants à déclarer leurs employés, après des années de vaches grasses. Mais n'y a-t-il que cela, quand on sait les innombrables contournements de la loi auxquels se livre un grand nombre d'entre eux, en toute impunité? Certaines activités «culturelles» n'ont-elles pas lieu au grand jour, sans que les autorités locales ne s'inquiètent des rentrées fiscales qu'elles sont censées produire? Se pose alors le vrai problème, qui renvoie à ce que le nouveau SG du FLN s'est mis soudain à dénoncer avec force, celui de la «chkara».

Les «élus» en charge des collectivités locales sont souvent indigents au plan intellectuel et, plus encore, au plan moral. Insuffisamment instruits en matière de gestion rigoureuse, peu enclins à l'intégrité et à la probité, ils auront beau recevoir des budgets conséquents sans que leur passage se traduise par un développement spectaculaire des conditions de vie des administrés. Confortés par l'absence patente de tout contrôle, ils baignent dans un climat de clientélisme et d'affairisme que le nouveau modèle de développement aura beaucoup de mal à ébranler. Un débat est en train de mûrir au sein de la majorité silencieuse qui «échappe» aux appareils et aux structures du clientélisme. Si politique d'austérité il doit y avoir, faut-il espérer qu'elle soit équitablement appliquée? Les promesses qui portent sur le maintien des subventions de certains produits de première nécessité ne suffisent pas à dissiper les doutes sur l'impact ravageur des taxes multiples envisagées. Elles vont épargner les catégories habituées aux privilèges et peu sensibles, en général, aux effets directs de la fiscalité mais qu'en sera-t-il du plus grand nombre?

Leurs effets (augmentation de plusieurs taxes, impôts, droits de timbre etc) vont forcément s'imbriquer aux autres mesures déjà prises en 2015 et 2016 (gel de centaines de projets d'équipement, gel des recrutements, gel des augmentations de salaire) et avoir l'effet boule de neige sur d'autres contraintes socio-économiques auxquelles les citoyens sont mal ou pas préparés.

En définitive, il apparaît clairement que le vrai défi pour l'Etat concerne bien la lutte contre l'évasion fiscale dans l'informel et le contrôle rigoureux des prix. Mais pour cela, c'est une autre révolution qui reste toujours à entreprendre.