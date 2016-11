MARCHÉ DE GROS DE CONSTANTINE Bras de fer entre les commerçants et l'APC

Par Ikram GHIOUA -

Cette grêve aura des conséquences sur les prix des fruits et légumes

Cette grève a été décidée avec l'aval du syndicat des commerçants et de l'Union générale des commerçants et artisans algériens.

Les commerçants du marché de fruits et légumes Magrofel du Polygone sis à la zone industrielle Palma ont entamé depuis trois jours une grève illimitée. Le vent de la protesta a été déclenché suite à une décision jugée «arbitraire» prise par l'APC de Constantine, qui prévoit de mettre en adjudication le marché de gros à compter du 24 novembre 2016, quoique l'APC de Constantine n'ait fait que suivre des directives du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales relatives à la revalorisation des biens de la commune, mais que ceci n'est pas du goût des commerçants.

Ils reprochent à l'APC «d'avoir déclaré que le montant de 200 millions de centimes de chiffres d'affaires annuel réalisé par le marché de gros n'était pas de nature à améliorer sa situation financière, ce qui est totalement faux», disent-ils car «le chiffre d'affaires de Magrofel est de trois milliards de centimes et les documents comptables que nous détenons le prouvent», souligne-t-ils dans un communiqué transmis à la presse.

Cette grève a été décidée avec l'aval du syndicat des commerçants et l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa). Son coordinateur Mohamed-Laïd Bouhengel, a déclaré à la presse que «la mairie de Constantine a pris sa décision après une mauvaise interprétation et fausse lecture de la directive ministérielle l'instruisant d'augmenter les prix de location de son patrimoine». Alors, poursuit-il, que «la directive ne comporte aucune obligation à la mairie de procéder à la location de ses biens par adjudication».

Pour lui, «la mise à prix fixée par l'APC est déraisonnable», car, précise-t-il «le prix de la location des 178 carreaux du Magrofel, fixé actuellement à 6000 DA, sera multiplié par 10 en cas d'adjudication au prix fixé par la mairie». Pour un représentant de l'APC, «il est impossible de laisser échapper des rentrées conséquentes en continuant à louer le marché de gros du Polygone à seulement deux millions de dinars par année, alors que des marchés voisins, comme celui d'El Khroub par exemple, qui relève de la même wilaya sont loués chaque année par adjudication au prix de 100 millions de dinars».

En tout état de cause, cette grève a déjà eu des conséquences sur le marché puisque les prix commencent à connaître des augmentations au niveau des particuliers, sauf peut-être pour ceux qui s'alimentent, depuis El Khroub et Chelghoum Laïd dans la wilaya de Mila. Le prix de la pomme de terre est passé de 30 à 50 DA et l'on s'attend à une augmentation, allant jusqu'à 100 DA. En somme, c'est le simple citoyen qui sera pris en otage et subira les incidences de cette grève qui semble durer dans le temps.

Rappelons que le même marché avait initié un mouvement de grève il y a quelques mois pour dénoncer les conditions d'hygiène et le manque de responsabilité, exigeant entre autres, la sécurité des lieux car les commerçants avaient témoigné qu'ils ont été à maintes fois la cible de groupes de malfaiteurs.