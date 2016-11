AZAZGA Journée portes ouvertes sur l'emploi

Par Kamel BOUDJADI -

Le contrat de travail aidé au bénéfice des jeunes et des entreprises

La Maison de jeunes d'Azazga abrite d'aujourd'hui jeudi des journées portes ouvertes sur l'emploi. Cette manifestation est une initiative organisée par l'Agence nationale de l'emploi (Anem) antenne de Tizi Ouzou pour vulgariser les contrats de travail essentiellement le CTA (contrat de travail aidé). C'est en fait un outil qui bénéficiera aux entreprises nationales et privées ainsi que les jeunes diplômés de la wilaya à la recherche de travail.

Les organisateurs affirment que cette journée est destinée au grand public. C'est l'occasion pour faire connaître d'abord l'Agence nationale de l'emploi, ainsi que ses missions et par la suite vulgariser le contrat de travail aidé (CTA) et le contrat formation emploi CFE). La manifestation, par les explications qui seront données au profit des visiteurs aura également comme objectif l'incitation des demandeurs d'emploi à s'inscrire auprès des agences, les informer sur les différentes formules de contrats proposés dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle. Par ailleurs, la journée compte sensibiliser et intéresser les organismes employeurs du secteur économique pour le recrutement des primo-demandeurs. C'est également une occasion pour les informer des mesures incitatives au recrutement, notamment les mesures d'encouragement et d'appui à la promotion. L'orientation des jeunes demandeurs sera aussi à l'ordre du jour pour se diriger vers les centres de formation et les instituts.

Au chapitre du programme de cette journée donc, abritée par la Maison de jeunes d'Azazga, les organisateurs commenceront d'abord par l'accueil des invités qui assiteront à l'ouverture des expositions sur les différents dispositifs de recrutement mis à la disposition des jeunes par les pouvoirs publics. Après l'ouverture, la place est donnée aux conférences et aux ateliers. Les représentants de l'agence Anem, de la direction de l'emploi, de la Caisse nationale d'assurance, des impôts, de l'inspection du travail, de la Caisse nationale d'assurance chômage, de l'Agence nationale de l'emploi de jeunes (Ansej), de la Chambre de l'artisanat et des métiers ainsi que la direction de la formation professionnelle animeront conjointement une conférence où ils donneront des explications pour faire connaître les mesures incitatives offertes par leurs organismes respectifs.

Dans l'après-midi, un atelier sur les techniques de recherche d'emploi sera organisé au profit des demandeurs d'emploi. Il sera animé par des managers et formateurs de l'Agence nationale de l'emploi (Anem).

En fait, pour revenir aux mesures d'encouragement offertes aux employeurs, il convient de noter que recruter en Daip fait bénéficier aux entreprises la prise en charge par l'Etat des rémunérations et des cotisations sociales du jeune contractuel à un seuil égal à 60%.

Au sujet du CTA, la contribution de l'Etat au salaire de poste est de l'ordre de 12.000 dinars pour les diplômés de l'enseignement supérieur, de 10.000 dinars pour les techniciens supérieurs et de 8000 dinars pour les sortants de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle.

Les entreprises qui emploient les jeunes dans ce cadre bénéficient également d'un abattement sur les cotisations de 15% au recrutement d'un demandeur d'emploi qui a déjà travaillé et de 5% au recrutement d'un primo-demandeur d'emploi.