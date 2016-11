NOMENCLATURE ALGÉRIENNE DES MÉTIERS ET EMPLOIS 422 fichiers d'emplois sont disponibles

Par Ali TIRICHINE -

Lors d'une rencontre à l'université Houari-Boumediene de Bab Ezzouar, de nombreux patrons ont pris connaissance de la nomenclature algérienne des métiers et emplois.

La chef de l'antenne d'El Harrach de l'Agence nationale de l'emploi (Anem), Madame Farda Lakehal, a souligné jeudi dernier qu'une nomenclature algérienne des métiers et emplois (Name) est disponible et permet à des entrepreneurs d'identifier les profils des demandeurs d'emploi.

Les recruteurs disposent ainsi de 422 fiches d'emplois fichiers qui sont disponibles actuellement et cette nomenclature est actualisée régulièrement. C'est un outil pour booster le marché du travail, a souligné cette responsable lors d'une rencontre à l'université Houari-Boumediene de Bab Ezzouar. D'ailleurs, les dispositifs d'aide de l'emploi seront aussi déployés aujourd'hui en présence de Mohamed El Ghazi, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale qui réunit les directeurs de l'emploi des wilayas.

En effet, le ministre présidera aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la Rencontre nationale des directeurs de l'emploi des wilayas.

L'ensemble du dispositif de l'encouragement de l'emploi sera discuté afin de tenter de trouver les meilleurs moyens de mettre un maximum de jeunes au travail. Des agences comme l'Ansej et l'Anem sont concernées par ce genre de procédures. D'ailleurs, de plus en plus de conventions sont signées avec les entreprises comme Algérie télécom ou l'Aadl pour encourager l'emploi de jeunes.

L'Agence nationale de l'emploi (Anem) a aussi signé jeudi dernier trois conventions avec des entreprises pour booster l'emploi des universitaires.

D'ailleurs, de nombreux employeurs faisant appel à ces dispositifs ainsi que des étudiants de l'université Houari-Boumediene de Bab Ezzouar étaient présents à cette cérémonie et ont pu suivre jeudi les explications des responsables de l'Agence nationale de l'emploi.

On a appris que l'Anem a réalisé plus de 30.000 placements à Alger lors des dix premiers mois de l'année dont 27.729 dans le cadre de son activité classique, ce qui a contribué à la résorption du chômage. Selon les indications du directeur de l'agence d'Alger, Smaïl Djadi, pas moins de 27 729 insertions ont été réalisées en 2016 dans le cadre du placement classique et 298 autres dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (Daip) ainsi que 2 395 placements dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA).

Lors d'une journée d'information dédiée à la vulgarisation de ce dernier dispositif ainsi qu'au contrat formation-emploi, il est souligné que le CTA est un contrat de travail en bonne et due forme ce qui le distingue des autres formules d'aide à l'emploi. M.Taleb, cadre de l'agence de la Cnas d'Alger, a indiqué que cette institution accorde des mesures incitatives en matière des abattements des cotisations.

Il a lancé un appel à tous les employeurs à l'effet de régulariser leur situation en matière de majoration des pénalités dans le cadre de la loi de finances de 2015 avant décembre 2016. 9 milliards DA de pénalités de retard ont été annulés à fin septembre à Alger.

Les employeurs ont souligné que leurs entreprises doivent être à jour des cotisations sociales étant donné que les dispositifs d'aide à l'emploi sont subordonnés à la régularisation de la situation vis-à-vis de la Cnas.

L'employeur bénéficie d'abattement en cas de recrutements pour une durée au moins de 12 mois, de 20% de sa quote-part pour les demandeurs d'emploi, de 28% pour les primo demandeurs et de 36% pour les recrutements effectués dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud.