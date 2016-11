FERMETURE DE ROUTES ET SIÈGES COMMUNAUX À BÉJAÏA Le wali avertit tout le monde

Par Arezki SLIMANI -

Ce fléau s'est traduit par des inconséquences incommensurables pour l'économie locale.

Le retour intempestif des fermetures de routes et autres sièges de communes et de daïras n'est plus du goût des autorités de la wilaya de Béjaïa, qui ont entrepris d'avertir en des mots clairs tous les auteurs qu'ils sont passibles de punition exemplaire conformément aux textes de la loi en vigueur. L'avertissement est venu de la bouche du chef de l'exécutif Ould Salah Zitouni qui, lors de l'installation des nouveaux chefs de daïras de Tazmalt, Akbou, Ouzellaguen, Sidi Aich, Timezrit, Béjaïa et Seddouk.

Un avertissement renouvelé, hier, à Akbou lors de la rencontre avec les investisseurs et les citoyens de la région. Désormais, il n'est plus question d'accepter une quelconque fermeture de routes ou de sièges administratifs, a-t-il soutenu en substance avant de revenir longuement sur les fermetures des routes et des mairies, qui, dans les faits, «ne pénalisent que l'économie de la région». Et le risque de voir les investisseurs fuir en masse la wilaya et les acheteurs qui préfèrent s'approvisionner, est plus qu'une réalité. «J'ai personnellement donné instruction aux procureurs et responsables des corps de sécurité de prévoir et d'intervenir contre ce fléau de fermeture de route», a encore indiqué M. Zitouni. A l'endroit des édiles et élus communaux ainsi que les administrateurs, il dira que «la passivité ne sera plus jamais permise». En d'autres termes, les maires, les élus et les cadres communaux ne doivent pas rester passifs devant une action de fermeture de leurs sièges communaux et de daïra. «J ai instruit le Trésor public d'opérer des ponctions sur salaire pour tout élu, cadre de commune ou de daïra qui ne réagit pas devant une tentative de fermeture ou de mise sous scellé d'une institution de la République.

C'est la première fois qu'un cadre de l'Etat de ce rang s'exprime avec cette fermeté qui n'a d'égale qu'une volonté de mettre fin à ce fléau qui a longtemps gangrené la wilaya et continue encore.

Une wilaya qui s'est toujours distinguée de manière outrancière par ce fléau, qui n'a pas manqué de se traduire par des inconséquences incommensurables autant pour l'économie locale que pour le moral des investisseurs, des habitants et des visiteurs de la wilaya.

La dernière saison estivale est une preuve indiscutable sur cette perte de vitesse qui touche de plein fouet une wilaya d'histoire, de science et de culture en mesure de rivaliser avec les plus grandes et belles villes touristiques du pourtour méditerranéen.