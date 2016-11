LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU PT LORS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE "La rupture entre l'Etat et les citoyens est consommée"

Par Madjid BERKANE -

«Le changement du secrétaire général du FLN n'est qu'un simple changement de tête.»

La rencontre gouvernement-walis a décrété le renoncement de l'Etat à ses missions, a estimé hier la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, à l'occasion d'une conférence de presse qu'elle a organisée au siège de son parti. «En demandant au wali d'être un manager et au P/APC un receveur, le gouvernement met fin au rôle du wali et renonce à la représentativité de l'Etat.»

La nouvelle mission assignée au wali fera désormais de ce dernier, explique Hanoune, un concurrent des entrepreneurs. De même, pour les P/APC qui ne tarderont pas à instaurer des prix d'accès à toutes les infrastructures publiques. Pour couper court, la chef du PT, dira «la rupture entre l'Etat et les citoyens est désormais consommée». Commentant ensuite le dernier changement opéré à la tête du FLN, Hanoune dira qu'elle est déçue. «Le changement auquel on s'attendait, était qu'il mette fin à la corruption qui a atteint ce parti, il ne s'est avéré finalement qu'un simple changement de tête. Les pratiques malsaines et les vieux réflexes ont vite retrouvé leurs places au sein de ce parti», a-t-elle déploré. Contrairement à ses précédentes sorties où elle n'hésitait pas à tacler Ahmed Ouyahia, Hanoune a jeté hier des fleurs à ce dernier. «Nous partageons les points de vue d'Ouyahia quant à la nécessité d'instaurer une taxe sur la fortune, au refus de l'endettement externe, ainsi que de couper la route aux opportunistes ayant la double nationalité voulant s'enrichir sur le dos des contribuables». Le Forum des chefs d'entreprises n'a pas échappé hier aux critiques de la Première Dame du Parti des travailleurs.

«Le FCE se moque de l'intelligence des Algériens quand il dit qu'il va envahir le marché africain.» «De qui se moque-t-il? Le marché africain est saturé. Il est entre les mains des multinationales. En plus, hormis l'Afrique du Sud qui n'a pas besoin des produits algériens, tous les autres pays africains sont pauvres.

Les populations locales n'arrivent pas, en raison de la pauvreté, à se permettre même les aliments produits localement.» L'objectif du FCE dans son projet d'envahir le marché africain, «est de trouver une nouvelle façon pour transférer de la devise à l'étranger». Et à Hanoune de faire rire l'assistance «93% des chefs adhérents au FCE, sont prestataires de services!». Le FCE pour Hanoune, n'est plus dans son rôle, mais il est dans celui d'un parti politique «qu'est-il pour s'immiscer dans les affaires politiques du pays?». Le dernier déplacement de Abdelmalek Sellal en Arabie saoudite, a été aussi à l'ordre du jour de l'intervention de la Première Dame du PT. «Les ambitions du gouvernement algérien d'élargir la coopération économique avec ce pays sont irréelles, pour la simple raison que ce pays est en pleine crise et il n'est plus maître de ses décisions.» Vouloir coopérer avec l'Arabie saoudite dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, c'est vouloir cautionner la politique de ce pays qui a financé longtemps le terrorisme. L'Arabie saoudite est le dernier pays qui doit parler du terrorisme, juge Hanoune, «Car lui- même est en train de terroriser les peuples des pays voisins,tels que le Yémen, la Syrie et le Bahreïn». Revenant sur la dernière visite du chef de la mission du FMI pour l'Algérie, la conférencière a dit que l'entretien de ce dernier avec la commission chargée des finances au niveau de l'APN, «est une ingérence dans les affaires internes de l'Algérie et une violation de sa souveraineté». Louisa Hanoune fera savoir à cette occasion, que les députés de son parti ont demandé au représentant du FMI «de rembourser à l'Algérie les 5 milliards de dollars que l'Algérie lui a prêté». La réponse «de ce responsable fut «nous n'avons pas encore encaissé cet argent».

La victoire de Trump aux USA est une punition pour le système en place. «Les Américains en ont marre de la politique du Pentagone. Ils aspirent à une nouvelle Amérique et de nouvelles idées.» Les assurances de Bouteflika et de Derbal quant à la transparence des prochaines élections sont insuffisantes «Bouteflika a promis la même chose en 2011, mais une fraude massive a caractérisé les élections de 2012». «L'instance de Derbal est dépourvue de prérogatives», souligne Louisa Hanoune.