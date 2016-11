HADJAR L'A ANNONCÉ JEUDI DERNIER "L'UFC sera réformée"

Par Nadia BENAKLI -

Le chantier des réformes ne concerne pas uniquement l'enseignement supérieur. L'université de la formation continue (UFC) fera également partie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a annoncé jeudi que son département était en passe d'élaborer un projet de réforme de l'université de la formation continue (UFC). Il a affirmé que le diplôme accordé par cette université «est national et reconnu systématiquement par les institutions de la Fonction publique».

En réponse à la question de la députée Sabra Fatmi, lors de la séance consacrée aux questions orales, M.Hadjar a assuré que l'UFC sera adaptée avec les besoins du marché du travail.

«Le ministère de l'Enseignement supérieur s'attelle à préparer un projet de réforme de l'UFC qui a été créée en vue d'assurer la formation continue et la formation à la demande, au profit des fonctionnaires de l'administration publique et des secteurs socio-économiques, tout en offrant l'opportunité aux personnes ayant un niveau de troisième année secondaire d'y accéder», a-t-il indiqué.

Développant sa vision, M. Hadjar a expliqué qu'en vertu de ce projet, l'UFC aura le statut d'université comme les autres universités nationales, mais la présence des étudiants ne sera pas obligatoire et l'enseignement sera prodigué à distance via des moyens technologiques modernes, en vue de permettre aux personnes qui ne peuvent assister de façon assidue aux cours de poursuivre leurs études universitaires et d'alléger ainsi la pression sur les universités».

Lors de l'année universitaire en cours, le département de l'enseignement supérieur a procédé «à la généralisation» de ce type d'enseignement pour «les étudiants en master puis il sera généralisé prochainement aux doctorants des différentes spécialités. Cela permettra, selon lui, «une prise en charge des étudiants en constante augmentation à chaque rentrée universitaire».

L'hôte des députés a assuré que l'UFC «continuera» à assurer la formation continue aux fonctionnaires des différents secteurs, par le biais de «la contractualisation» ou «à titre individuel».

Au sujet de la non-reconnaissance du diplôme d'études universitaires appliquées, le ministre a certifié que «tous les diplômes universitaires remis par le ministère, à travers les différentes universités dont l'UFC sont des diplômes nationaux reconnus et leurs titulaires sont facilement recrutés par la Fonction publique».

Le diplôme d'études universitaires appliquées décerné par l'UFC «s'inscrit parmi les diplômes agréés par la direction générale de la Fonction publique pour accéder aux fonctions publiques conformes aux niveaux de qualification prévus par le décret présidentiel n° 07-309 qui définit la grille référentielle des salaires des fonctionnaires».