SELON UN INSTITUT AUSTRALIEN L'Algérie plus stable que la France et l'Allemagne

Par Salim BENALIA -

L'étude australienne prouve le haut degré de professionnalisme des forces de sécurité algériennes.

Face au risque terroriste, l'Algérie semble mieux protégée que bien des Etats, notamment ceux de l'Otan. Une étude australienne supervisée par l'institut Economie et Paix fait part d'un classement par Etats en fonction de leur vulnérabilité aux opérations terroristes. Il en ressort que l'Algérie est moins impactée que la France ou l'Allemagne en la matière. L'étude s'est appuyée sur de nombreux paramètres afin d'établir un premier classement des nations en fonction du degré de l'impact terroriste et du nombre de victimes occasionnées par les attentats. L'Algérie est ainsi classée à la 42ème place, alors que la France occupe la 29ème et l'Allemagne la 41ème. Dans cet ordonnancement qui fait ressortir les pays les plus touchés par le terrorisme, l'Irak rafle la première place et est immédiatement suivi par l'Afghanistan.

L'étude australienne prouve le haut degré de professionnalisme des forces de sécurité algériennes, notamment l'Armée nationale populaire ANP et les autres services algériens chargés de la lutte antiterroriste, qui ont tout au long des dernières années été vigilants et constitué un vrai rempart contre le risque terroriste et de troubles qui s'est avéré un terreau pour ce dernier, particulièrement dans certains Etats de la région. L'Algérie est désormais l'un des pays les plus sûrs et stables et ce grâce à l'engagement de l'ANP qui a réussi à anéantir des dizaines et des centaines de tentatives criminelles et terroristes et a confisqué à de nombreuses reprises des armes lourdes que l'on a tenté d'introduire sur le sol algérien. L'armée aura été finalement le grand protecteur du territoire national du fait qu'elle a sécurisé toutes les frontières nationales et veille constamment sur la sécurité et la stabilité du pays. Rappelons que dans le cadre des efforts soutenus de l'ANP en matière de déminage et des opérations d'assainissement de la bande frontalière des mines datant de la période coloniale, des détachements spécialisés du génie de combat ont détruit au cours du mois d'octobre dernier, 2164 mines antipersonnel au niveau des wilayas d'El Tarf et de Guelma/5°RM. «Ces opérations à vocation humanitaire contribueront certainement, à la redynamisation du développement local de ces régions frontalières précise-t-on.