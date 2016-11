BARRAGES DE SÉCURITÉ Sellal assume et explique

Par Ikram GHIOUA -

Malgré les contraintes, les barrages ont été d'une grande efficacité

Les barrages sécuritaires sur les routes s'inscrivent dans le cadre des missions «ordinaires» des services de sécurité, avait déclaré le Premier ministre Abdelmalek Sellal, jeudi dernier.

Le ministre a précisé à ce propos que les installations des barrages des services de sécurité interviennent pour «assurer la sécurité des personnes et des biens, et prévenir les accidents de la route», mais également pour «la protection des personnes et des biens, et garantir la sécurité et l'ordre public en prenant en compte les indices et données objectifs y afférents».

Le Premier ministre s'est intéressé à une question d'un parlementaire, sur les barrages installés au niveau des routes de wilaya 14 et 19 au niveau de la wilaya de Tissemssilt, lue par la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia. Se faisant plus précis le Premier ministre ajoute que «l'intensification de la circulation des personnes et des marchandises sur ces deux routes principales et les accidents de la route mortels qu'elle a causés, ont amené les services de sécurité à ériger des barrages pour assurer la sécurité routière des usagers».

Dans son intervention, il ne manquera pas de faire appel aux usagers fréquentant ces routes pour «comprendre la situation», soulignant que «le nombre de barrages sécuritaires programmés mensuellement par les services de sécurité au niveau de ces deux routes ne dépasse pas la moyenne prévue». Il a tenu entre autres à assurer que «les autorités publiques prenaient en charge le phénomène des accidents de la circulation sans cesse croissants, à travers notamment une série de mesures pratiques, outre la révision de la loi 01-14 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière».

Mais s'agit - il uniquement d'un problème de circulation et de prévention contre les accidents de la route, quand on sait qu'aussi bien la question que la réponse concourent avec une conjoncture assez tendue sur le plan sécuritaire, autrement dit la menace terroriste. En cette fin du mois d'octobre et en ce mois de novembre, les services de sécurité ont bien noté deux actes terroristes, à Constantine où un policier a été assassiné et à Aïn Defla où trois personnes dont deux militaires ont été sauvagement tués par un groupe terroriste.

L'installation des barrages n'est pas à proprement parler un constat spécifique à cette wilaya, mais de nombreuses régions ont dû revoir leur nombre de barrages à la hausse. Cela répond à une stratégie de prévention contre la menace d'insécurité aussi. Ce plan, d'ailleurs est observé au niveau de toutes les wilayas du pays et vise à prémunir le territoire national contre toute forme de risques qui menaceraient la sécurité des citoyens. Le fait n'est cependant pas désobligeant pour les citoyens qui se sentent plus rassurés. Beaucoup, en effet, se sentent plus en sécurité en relevant la présence des forces de sécurité.



Médéa

Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Médéa par un détachement de l'ANP, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté, le 16 novembre 2016 à Médéa (1°RM), un élément de soutien aux groupes terroristes», lit-on dans le communiqué. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, jeudi à Tlemcen (2°RM), trois narcotrafiquants et saisi 81 kilogrammes de kif traité et deux véhicules touristiques, alors qu'un détachement de l'ANP a appréhendé hier à Béchar (3°RM), trois narcotrafiquants en possession de 40 kilogrammes de kif traité à Bordj Badji Mokhtar (6°RM), un détachement de l'ANP a arrêté un camion chargé de 21,5 tonnes de sucre destinés à la contrebande, alors qu'un autre détachement a appréhendé, à Djanet (4°RM), cinq contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain et quatre détecteurs de métaux. Au niveau de la 5° RM, des éléments des gardes-frontières ont mis en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf, des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 21.222 litres et saisi trois véhicules, conclut le communiqué.