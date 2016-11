LA MINISTRE A ASSISTÉ À UNE CONFÉRENCE EN CHINE Le cyberespace que veut Feraoun

Par Massiva ZEHRAOUI -

En marge de la troisième conférence mondiale sur l'Internet, la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Houda-Imane Feraoun a appelé à un développement de l'Internet fondé sur un mode de gouvernance «multilatéral et transparent».

Cette conférence de haut niveau qui s'est tenue à Wuhzen en Chine du 16 au 18 novembre avait pour thème «L'innovation comme locomotive du développement de l'Internet pour le bien-être de tous». Lors d'un discours prononcé à cette occasion, la ministre s'est appuyée sur l'importance de favoriser l'avènement d'un mode de gouvernance du cyberespace, dans le but de garantir et de promouvoir une connectivité fiable et profitable à tous au niveau mondial, en estimant que le principe fondateur de la gouvernance de l'Internet doit être celui d'assurer l'accès au réseau pour tous. Or, selon elle «ce principe ne peut servir les droits de l'homme et la justice sociale que s'il consacre la souveraineté des peuples et des Etats dans ce domaine, conformément aux principes adoptés par les Nations unies et pour lesquels militent tous les pays». Le président de la République de Chine, Xi Jinping a quant à lui affirmé dans un discours que le développement de l'Internet ne connaît pas de frontières en soulignant que la Chine est disposée à travailler avec la communauté internationale pour le bien-être commun de tous les peuples. Dans ce sens Xi Jinping a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale en termes de gouvernance du cyberespace, et que son pays compte «oeuvrer pour un système de gouvernance mondiale du cyberespace plus équitable et plus rationnel». Par ailleurs

Mme Feraoun entre autres différents hauts responsables dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, s'est entretenue avec son homologue chinois sur les perspectives de coopération et de partenariat. La 3e édition de cette conférence à l'envergure mondiale a réuni plus de 1600 personnes provenant de 110 pays du monde, parmi lesquelles des personnalités importantes des industries de l'Internet, des célébrités du Web et des universitaires, ainsi que de nombreuses pointures de la technologie chinoise. L'objectif de cette assemblée est d'échanger les points de vue sur la création d'une cybercommunauté globale en débattant sur des sujets liés aux différents aspects de l'Internet comme la gouvernance du cyberespace, le développement des services et applications en ligne et l'innovation dans les TIC. Une exposition rassemblant pas moins de 300 entreprises leaders dans le secteur de l'Internet a été organisée dans l'objectif de permettre aux participants et aux visiteurs de découvrir les dernières innovations et réalisations concernant les technologies de pointe et les produits du cyberespace.