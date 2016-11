BENGHEBRIT À PROPOS DES CARTABLES LOURDS "Le livre unique a réduit le poids"

La ministre de l'Education nationale a appelé les enseignants à dispenser des conseils aux élèves pour s'organiser en fonction du programme journalier.

La charge a diminué sur les élèves. Les cartables sont de moins en moins lourds. S'exprimant jeudi dernier lors d'une séance consacrée aux questions orales, la ministre de l'Education nationale a affirmé que l'adoption du livre unique pour les première et deuxième années primaires avait contribué à réduire de moitié le poids du cartable scolaire par rapport aux années précédentes. «L'adoption, à partir de la présente année scolaire, du livre unique pour les première et deuxième années primaires a contribué à réduire, de moitié, le poids du cartable scolaire par rapport aux précédentes années», a-t-elle soutenu.

La ministre a fait savoir que, suite à une étude de terrain, le ministère a entrepris une série de mesures dont l'allègement du poids du papier intervenant dans la conception du livre et le recours graduel aux technologies de l'information et de la communication dans le domaine pédagogique (écran interactif, disc compact, tableaux digitaux et cours en projection vidéo). Devant les députés, la ministre a avancé que les salles de cours ont été équipées de tiroirs individuels où les élèves conservent les affaires scolaires non utilisées en classe. «Il a été demandé aux directions de l'éducation de procéder à une évaluation quantitative et financière des tiroirs pour les inscrire, dans la mesure du possible, au budget d'équipement», a ajouté Mme Benghebrit. Ce n'est pas tout. Les enseignants étaient également invités, d'après la ministre, à réduire le nombre et le volume des cahiers demandés et autres fournitures exigées pour la réalisation d'activités pédagogiques. Toujours sur les mesures visant à réduire le poids du cartable, la première responsable du secteur a fait savoir que la possibilité d'alterner entre deux élèves pour apporter les livres a été retenue. La ministre a saisi cette occasion pour appeler même les enseignants à dispenser des conseils aux élèves pour s'organiser en fonction du programme journalier. «Certains cartables sont lourds même vides», a-t-elle affirmé en invitant les parents d'élèves à contribuer à l'allégement du cartable à travers le bon choix de cet accessoire.

Par ailleurs et à propos de la situation des conseillers de l'orientation professionnelle, la ministre de l'éducation nationale a précisé que son département va prendre en charge cette préoccupation. «Le secteur de l'éducation oeuvrerait à corriger les dysfonctionnements contenus dans les statuts des travailleurs de l'éducation pour la régularisation de la situation professionnelle de certaines catégories n'ayant pas bénéficié des mesures prévues par ces statuts», a-t-elle assuré. La ministre a confirmé «l'existence de certains dysfonctionnements dans le statut particulier des travailleurs de l'Education nationale». «Les négociations menées ces dernières années au niveau de la commission mixte avec le partenaire social a démontré que ledit statut accordait une importance particulière à une catégorie au détriment d'une autre», a-t-elle reconnu.

Dans sa réponse, la ministre a mis l'accent sur le rôle important des conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle dans le suivi des élèves souffrant de troubles psychologiques et pédagogiques pour leur permettre de poursuivre leurs études. Elle a rappelé dans ce sens, que la loi d'orientation relative au secteur avait consacré «tout un chapitre» aux missions du conseiller de l'orientation scolaire et professionnelle conformément à la planification éducative.

Mme Benghebrit a fait savoir que la promotion est liée au nombre de postes ouverts à la promotion. «Les chances de promotion de cette catégorie à des grades supérieurs dans l'Education nationale sont plus nombreuses par rapport à d'autres secteurs», a-t-elle soutenu avant d'ajouter: «La promotion d'un conseiller d'orientation dans le secteur de l'éducation peut aller jusqu'à la catégorie 17, conformément aux conditions en vigueur contre 14 dans les autres secteurs.»

Recourant aux chiffres, la ministre a rappelé l'ouverture de 10.000 postes budgétaires dans différents grades ayant trait à cette catégorie entre 2014 et 2016 outre un concours et des examens professionnels de recrutement et de promotion professionnelle au profit de 1415 fonctionnaires, tous grades confondus qui concernent cette catégorie. Selon elle, la promotion a concerné durant cette même période «55 inspecteurs d'éducation nationale d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 26 inspecteurs d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 98 conseillers principaux d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle et 236 conseillers d'orientation scolaire et professionnelle».