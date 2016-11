ÉVALUANT SON SECTEUR, BOUDIAF ASSÈNE SES VÉRITÉS "On peut faire mieux que ça!"

Par Wahida BAHRI -

Audits et diagnostics à travers toutes les wilayas

Il a indiqué que près de 70% des équipements de radiologie étaient en panne en 2012.

Lors de la seconde rencontre, après celle tenue à Alger, pour faire le point sur l'évaluation des établissements de santé des wilayas de l'Est et du Sud-Est, bien que satisfait du net redressement enregistré en matière de fonctionnement des services de santé, le ministre de la Santé a tout de même fait savoir que l'indice de satisfaction demeure encore une tache noire.

Le ministre s'est lancé dans le périple d'évaluation de son secteur, sur la base d'audits et de diagnostics à travers toutes les wilayas du pays, dont les travaux ont porté sur l'identification des dysfonctionnements du système de santé, se trouvant au centre des priorités du gouvernement.

Les résultats de l'évaluation ont été présentés lors d'une rencontre qui a regroupé les DSP de 17 wilayas de l'Est et du Sud-Est. Cela a aussi été une opportunité pour le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de lever le voile sur d'autres chantiers de cette nouvelle loi sanitaire dont la régularisation des situations professionnelles de tout le personnel de la santé, l'institutionnalisation du jumelage entre les hôpitaux du Nord, du Sud et des Hauts-Plateaux. Autres grands dossiers traités par cette nouvelle loi, celui de l'externalisation des consultations spécialisées, les soins et l'hospitalisation à domicile et la transplantation d'organes, de tissus et de cellules.

Dans son allocution, M. Boudiaf a énuméré les satisfactions enregistrées depuis 2013 dans son secteur, dont le problème de la disponibilité des produits pharmaceutiques, avec une relance de la production nationale des médicaments, enregistrant une performance dépassant 58% de la valeur du marché national. Autres points soulevés et faisant la fierté du ministre de la Santé: la relance de la réalisation et la mise en service des chantiers qui étaient à l'abandon, notamment les CAC.

La meilleure répartition des ressources médicales spécialisées, surtout au niveau des régions Sud et des Hauts-Plateaux. S'agissant du problème de la radiologie au sein des institutions hospitalières Abdelmalek Boudiaf a fait savoir que son secteur et jusqu'à la fin 2013 ne comptait que sept accélérateurs. Aujourd'hui, il en compte 22 en fonctionnement, pendant que 18 autres seront livrés progressivement. S'agissant des appareils de radiologie en panne, les scanners notamment, le commis de l'Etat a déploré le manque, voire l'absence d'ingénieurs et de techniciens de maintenance. Situation où jusqu'en 2012, 69% des équipements radiologiques étaient en panne, occasionnant de grandes pertes financières à l'Etat. Situation qualifiée par M.Boudiaf d'inadmissible. D'où l'impérative vision de se remettre en question sur ce point et bien d'autres, selon le ministre de la Santé. Ainsi, le premier responsable de la santé publique en Algérie a eu à traiter plusieurs dossiers portés sur la feuille de route de la nouvelle loi sanitaire. «Nous sommes venus à Annaba et en présence des professionnels de la santé, non pas pour dire uniquement comment accueillir nos patients, mais aussi pour débattre de plusieurs points composant la feuille de route de cette nouvelle loi sanitaire», a tenu à préciser M.Boudiaf.

Les éléments de cette évaluation aussi positive soit-elle pour le ministre de la Santé, demeurent encore insatisfaisants. Cette dernière ne peut être réelle qu'après avoir relevé le plus grand des défis. «Nous avons fait beaucoup de choses mais la satisfaction ne sera garantie qu'avec l'amélioration de la gestion et l'organisation pour que les usagers des structures de santé se sentent dans un espace de solidarité et de prise en charge effective à leur détresse», a estimé le ministre de la Santé. «Si un seul acteur du système oublie qu'il est au service exclusif du patient, tout le tableau devient noir et relègue au second plan toutes les performances réalisées», a expliqué l'orateur. Sur un autre volet, Boudiaf a annoncé un programme de formation touchant tous les personnels affectés à cette mission. Tout en réitérant les acquis en matière de santé, la gratuité des soins entre autres, et afin de mieux s'adapter aux mutations opérées dans ce secteur. Aussi, a-t-il appelé au changement des mentalités en matière de gestion, d'organisation et de soins modernes, ces derniers cités dans le nouveau projet de loi sanitaire, que les acteurs de ce secteur névralgique sont tenus d'appliquer sans faille. «Je ne suis contre personne, ma seule fixation c'est prendre en charge le patient et lui dédier un service public adéquat», a lancé Abdelmalek Boudiaf.

Une priorité traduite dans un premier temps en 24 points composant la feuille de route mise en place par le département d'Abdelmalek Boudiaf, pour l'assainissement de la gestion des ressources humaines, de la gestion financière, et en matière d'accessibilité aux soins.

Des efforts fortement salués par l'OMS (Organisation mondiale de la santé). «Aucun Etat dans le monde ne fait de la prestation comme l'Algérie», a lancé le ministre de la Santé, en précisant que l'Algérie est le seul pays doté d'un service de santé gratuit.

A l'effet de propulser ce secteur au plus haut niveau, l'orateur a demandé aux professionnels de son secteur de l'accompagner davantage dans cette réforme, à l'effet d'aboutir à un secteur de santé d'excellence.