DANS UN NUMÉRO SPÉCIAL DE LA REVUE EL DJEICH L'ANP rappelle ses prérogatives

Face à tous les défis et engagée sur le terrain des opérations, l'ANP, «continue, avec fermeté et compétence, d'accomplir ses missions constitutionnelles».

Dans un éditorial assez explicite, la revue El Djeich a marqué le 62e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, en rappelant la matrice de l'ANP, mais également les aspirations du peuple algérien, dont elle constitue le fer de lance et la garantie de la souveraineté. A plus forte raison, aujourd'hui où les défis sécuritaires n'ont jamais été aussi immenses. «Dans la conjoncture actuelle, marquée par l'instabilité et les bouleversements régionaux et internationaux», note la revue, non sans souligner que le développement socio-économique, «requiert la sécurité et la stabilité, le renforcement de la cohésion sociale, afin d'éviter la fracture, source généralement de violence, d'extrémisme et de déstabilisation du front interne». Face à tous ces défis et engagés sur le terrain des opérations, l'ANP, note l'éditorial, «continue, avec fermeté et compétence, d'accomplir ses missions constitutionnelles de préservation de la souveraineté nationale, de protection des frontières, de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier afin que l'Algérie puisse poursuivre sa marche inexorable sur la voie du développement et du progrès, pour que le peuple algérien vive dans la sécurité et la stabilité». Cet engagement de tous les instants a permis au pays d'envisager son épanouissement et de concrétiser beaucoup d'objectifs inscrits dans l'appel du premier novembre 1954. A ce propos, l'éditorial reprend un passage du discours du chef de l'Etat. «La réalisation d'un développement économique et social, à la mesure des besoins de notre population, requiert un effort soutenu et demeure exposée aussi aux aléas de la conjoncture économique et géopolitique extérieure. Voilà pourquoi le succès de cette bataille nécessite un front intérieur solide, afin d'en relever les défis multiples.» Il ajoute: «L'Algérie sait pouvoir compter sur les capacités, le professionnalisme et le patriotisme de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, ainsi que sur le potentiel et l'expérience de ses corps de sécurité, pour préserver l'intégrité du territoire et éradiquer les résidus du terrorisme de son sol». Dans ce cadre, et à l'occasion des festivités du 1er Novembre, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a rappelé les lourds sacrifices consentis par le peuple algérien, grâce auxquels les générations de l'Indépendance peuvent respirer l'air de la liberté et goûter aux saveurs de la souveraineté. Il affirme ainsi: «Nous avons, aujourd'hui et tous les jours, une dette envers nos vaillants chouhada qui ont servi leur patrie au prix de leur sang précieux, tout comme nous sommes redevables à tous les martyrs du devoir national qui ont marché sur leurs pas», rapporte El Djeich.



Victimes de gaz toxique à Batna

Une famille de 6 personnes décimée

Six personnes d'une même famille ont trouvé la mort hier dans leur domicile au village Taka dans la commune de Seriana, wilaya de Batna, après avoir été intoxiquées par les émanations de monoxyde de carbone, ont indiqué les services de la Protection civile. Selon la même source, une mère, âgée de 34 ans et ses cinq enfants âgés entre 2 mois et 6 ans dont deux jumelles, âgées de 2 ans, ont péri dans cet accident. Le responsable de la communication et de l'information à la Protection civile, Zouhir Nekaâ, a indiqué que les membres de cette famille étaient déjà morts à l'arrivée des éléments de la Protection civile, soulignant que le décès a été causé par une fuite de gaz provenant d'un réchaud. Cet accident est le 4ème du genre depuis le début du mois de novembre en cours dans la capitale des Aurès. Les services de la Protection civile ont réussi à sauver la vie de 10 personnes, au cours de trois accidents similaires signalés, a-t-on encore noté, rappelant que la direction de la Protection civile dans la wilaya de Batna avait entamé une large campagne de sensibilisation quant aux dangers liés à l'utilisation du gaz.