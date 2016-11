EL BAYADH Deux morts et cinq blessés dans une collision entre véhicules

Deux personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées dans une collision entre deux véhicules de tourisme survenue hier entre les communes d'Aïn El Arak et Chellala, dans la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris de la Protection civile. Le drame s'est produit sur la RN 47 suite à une collision frontale entre deux véhicules de tourisme roulant en sens inverse, causant la mort sur place de deux personnes (27 et 40 ans) et des blessures graves à cinq autres passagers, selon la même source. Les corps des deux victimes ont été déposés à la morgue de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de la commune de Labiodh Sidi Cheikh, alors que les blessés ont été évacués vers la polyclinique de proximité de la commune de Chellala. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de cet accident.