MÉDIAS, ENTREPRENEURS ET ÉTUDIANTS SONT CONCERNÉS Comment booster l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux

Par Ali TIRICHINE -

Une rencontre sera organisée lundi par GEN Algérie (Global Entrepreneurship Network) pour promouvoir l'entrepreneuriat dans le pays.

Dans le cadre du Média Entrepreneurship Day organisé durant la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une rencontre-débat aura lieu lundi pour étudier le rôle des médias dans le développement de l'entrepreneuriat.

Placé sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Algerie Week Entrepreneurship est un évènement qui sensibilise sur l'impact des médias dans la prise de décision en matière de création d'entreprises.

Que ce soit en matière de reportages, documentaires, émissions de conseil, séries ou réseaux sociaux, les organisateurs considèrent que le thème de l'entrepreneuriat est trop peu abordé dans les médias. Pourtant, beaucoup d'études se penchent sur l'influence que peuvent avoir les médias dans nos perceptions et habitudes, notamment dans le développement de l'entrepreneuriat.

Les organisateurs s'interrogent si on peut aujourd'hui quantifier le nombre de programmes qui sensibilisent à l'entrepreneuriat et si on peut mesurer leur impact sur la prise de décision en matière de création d'entreprises.

Il s'agit alors de susciter de l'intérêt de la part des médias pour influencer positivement l'image de l'entrepreneuriat en Algérie.

Selon les organisateurs, les plus grandes start-up dans le monde sont des compagnies de média comme Facebook,Twitter, Instagram qui en sont les exemples les plus connus. Les nouveaux créneaux de l'entrepreneuriat sont donc liés au digital, au Web et aux applications mobiles, etc.

Mais où en est l'Algérie par rapport à ces avènements et à quand un Facebook algérien? s'interroge GEN Algérie. Ce dernier veut ainsi encourager la création de start-up performantes dans le domaine des médias et toutes ces questions seront abordées en compagnie d'acteurs des médias, d'entrepreneurs et d'étudiants. Mais est-ce que l'Algérie est le meilleur pays pour faire des affaires grâce à l'innovation dans le numérique?

En juin dernier, dix start-up de l'industrie numérique ont représenté l'Algérie, pour la première fois, lors de l'évènement mondial annuel dédié à l'innovation et à la technologie Vivatechnology à Paris.

Ces jeunes pousses ont été sélectionnées par un comité de parrainage composé de représentants du ministère de l'Industrie et des Mines, du cluster numérique ADC, du cabinet de consulting EY (ex. Ernst and Young) et de chefs d'entreprise.

Lors de cette manifestation technologique mondiale, ces jeunes promoteurs algériens ont présenté des services et solutions innovés dans divers domaines tels que l'utilisation des objets connectés dans le secteur de l'environnement, la télégestion des services publics, les solutions de paiement électronique de factures par le biais d'objets connectés (smartphones, TV...), la mise en place de plates-formes de statistiques économiques et des systèmes intelligents antivol de véhicules.