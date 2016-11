ACCIDENT SPECTACULAIRE À CONSTANTINE Deux personnes dont un bébé décèdent

Par Ikram GHIOUA -

Dans un grave accident de la circulation survenu hier vers quatre heures du matin, un bébé de cinq mois ainsi que l'accompagnateur du chauffeur d'un camion qui a percuté une maison au lieudit Boubesbara, à Constantine sont décédés. Le père du bébé a quant à lui été grièvement blessé. Selon les premiers éléments recueillis par les services de la Protection civile, l'accident s'est produit dans une descente quand un camion, immatriculé dans la wilaya de Tébessa, empruntant cet axe a dérapé, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré dans une habitation. Les mêmes services ont précisé que le conducteur souffrait de plusieurs fractures. Les blessés ont reçu les soins nécessaires avant d'être conduits à l'hôpital.

Les corps des deux victimes ont été évacués vers la morgue du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Ben Badis. Dans leurs investigations, les services de la Protection civile ont indiqué que le mur externe de la maison a été complètement détruit. De leur côté les services de sécurité ont déclenché une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a créé l'émoi parmi la population. L'enquête devra déterminer l'origine de cet accident. La thèse d'une absence d'un contrôle technique du véhicule ou d'un assoupissement ne sont pas à écarter. A l'origine des accidents, l'être humain en est souvent la cause. Néanmoins, les enquêteurs ne souhaitent pas anticiper sur les causes.