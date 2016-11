NOVO NORDISK ET LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ EN ORDRE DE BATAILLE Guerre au diabète

Par Ikram GHIOUA -

Sur les 18 wilayas où a été installée la clinique mobile, 132.400 personnes l'ont visitée de même que 450.400 ont été dépistées et plus de 39.700 souffrant d'un diabète examinées.

Quoi de mieux que d'approcher le citoyen pour l'inciter à prendre conscience de la valeur de sa santé, l'importance de la démarche préventive et surtout de la nécessité d'avoir un contrôle sur soi par l'éducation et l'information continue. C'est en ce sens que Novo Nordisk, en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, oeuvre depuis des années, mettant les moyens indispensables pour côtoyer le citoyen et le sensibiliser. Il s'agit d'un «partenaire innovant» qui vise «à améliorer la prise en charge de l'une des maladies du siècle les plus crues». Elle est classée parmi les maladies non transmissibles qui se répand dangereusement dans notre société, le diabète. Novo Nordisk a atterri pour sa 19ème édition à Constantine. C'est au niveau d'un espace assez grand, à la mosquée Emir Abdelkader, que Novo Nordisk a installé sa clinique mobile, avec la mise en service de tout un village «changing diabète», dont les activités s'inscrivent dans une démarche partenariale impliquant les autorités publiques, sociétés médicales et associations de patients. Pour son activité à Constantine «la clinique mobile» a enregistré un nombre important de citoyens venant même des wilayas limitrophes pour se faire dépister. Les patients âgés de plus de 35 ans ont pu gratuitement se faire diagnostiquer et bénéficier d'examens de santé. A la grande surprise, sur 200 personnes consultées par des médecins spécialistes au premier jour, 5% se sont avérées atteintes de diabète. Celles-là même sont convoquées systématiquement pour le lendemain afin de subir des examens plus approfondis par le staff médical. C'est dire que cette initiative, louée par les citoyens d'ailleurs, donne des résultats extraordinaires et permet aux patients de se soigner en temps réel. La clinique mobile gère aussi les diabétiques qui présentent des complications par des consultations spécifiques, à savoir rétinienne, rénale, neurologique et cardio-vasculaire. La nouveauté pour ce laboratoire est le fait d'avoir fait appel à une psychologue. Cette dernière confie avoir reçu un nombre important de patients, notamment ceux qui refusent d'admettre la maladie. La dame très calme a même supporté l'humeur de certains patients. Pour Novo Nordisk, cette phase s'avère indispensable pour le sujet malade ou qui découvre lors du dépistage qu'il est atteint de diabète. Il est nécessaire de savoir communiquer et dialoguer avec le malade, afin que lui-même puisse se prendre en charge et gérer sa maladie. Sur les 18 wilayas où a posé la clinique mobile, 132 400 personnes ont visité la clinique et le village associé. 450 400 ont été dépistées et plus de 39 700 souffrant de diabète ont été examinées. En plus de celles-là, l'on note que 59 000 autres ont bénéficié de séance d'éducation sanitaire. Pour ce qui est de Constantine, la clinique n'a pas encore établi de statistiques du fait qu'elle n'est mobilisée que pour 10 jours. Loin des chiffres et du chapitre technique de l'oeuvre gigantesque à laquelle s'adonnent les deux partenaires, les citoyens sont très satisfaits de cette démarche qui leur a permis de se faire consulter sans aucune dépense. Le constat s'anime avec une visite en force chaque jour des citoyens de Constantine, Mila, Skikda et autres wilayas. Ils ne manqueront pas d'exprimer leur enthousiasme et leur gratitude, souhaitant renouer avec le rendez-vous. Pour eux, l'accueil se présente dans les meilleures conditions, avec une grande patience du staff médical. «C'est même mieux que l'hôpital», nous déclare un visiteur dont l'enfant est atteint de diabète. C'est justement le but que s'est tracé Novo Nordisk avec son partenaire: «aider un diabétique à vivre sa maladie avec une meilleure santé». Avec un travail ciblé et un programme consolidé, les partenaires «sensibilisent, renforcent l'accessibilité aux soins et améliorent la qualité de vie des personnes ayant un diabète, tout en investissant dans la recherche clinique en Algérie et dans la production locale». A ce propos justement, il est indiqué qu'en «Algérie 11% des dépenses de santé sont consacrées au diabète». Ce coût «devrait augmenter deux fois plus vite que la population entre 2010 et 2030, amplifiant ainsi le fardeau du diabète sur la société». Par les chiffres aussi il est mentionné que «16% d'Algériens sont obèses passant à 22% chez les femmes en moyenne par jour». Une enquête menée en 2014 démontre comme indiqué qu'«un tiers des patients algériens ne prenaient pas au sérieux leur maladie», d'où la nécessité d'une prise en charge psychologique. C'est en somme toute la problématique qui est étudiée par les partenaires visant à mieux gérer aussi bien la maladie que le patient. «Gardons un oeil sur le diabète» est la devise qui va permettre à Novo Nordisk de mieux informer et éduquer les citoyens, mais aussi au ministère de la Santé, dont le premier responsable, Abdelmalek Boudiaf, s'est déplacé pour l'inauguration et avait bien souligné lors de son intervention en la circonstance que «ce partenariat est indispensable et doit durer».