TARIF DE L'ÉLECTRICITÉ DANS LE SUD Le gouvernement prendra en charge 65% de la facture

Par Nadia BENAKLI -

Notre source précise que cette réduction qui englobe même la TVA concerne les factures dont la consommation ne dépasse pas les 12.000 kW.

Bonne nouvelle pour la population du Sud. Le gouvernement a décidé de prendre en charge 65% de la facture d'électricité y compris la TVA. «Le ministre des Finances Hadji Baba Ammi nous a assuré jeudi dernier que le gouvernement va prendre en charge 65% de la facture d'électricité dans le Sud», nous a confié un membre de la commission parlementaire des finances sous couvert de l'anonymat. Notre source précise que cette réduction qui englobe même la TVA concerne les factures dont la consommation ne dépasse pas les 12.000kW.

Notre source a fait savoir que plusieurs amendements portant sur la réduction de l'électricité ont été introduits par les députés pour soulager le calvaire des gens du Sud qui se retrouvent parfois avec des factures qui dépassent les trois millions de centimes.

Le ministre des Finances a expliqué, selon notre source, que c'est la conclusion à laquelle est parvenue la commission restreinte qui vient d'achever ses travaux et que le gouvernement est d'accord sur ce plan. Malgré la baisse des ressources financières et le recul des prix du pétrole, le gouvernement n'a pas d'autre choix que celui de faire appel au Trésor public pour répondre à une préoccupation urgente des gens du Sud. Ainsi, l'équipe Sellal va s'épargner un casse-tête chinois, à savoir d'éventuelles contestations dans la région. Cette décision sera donc introduite comme amendement dans le projet de loi de finances 2017. Il y a lieu de rappeler que le gouvernement a été interpellé à plusieurs reprises sur cette question par les députés et les sénateurs de la région. Sur instruction du Premier ministre, une commission restreinte a été mise en place pour étudier la réduction des tarifs d'électricité pour les populations du Sud. Certes, le gouvernement a réitéré la détermination de l'Etat à prendre en charge les préoccupations du citoyen du Sud, mais cela n'a pas mis fin aux inquiétudes. S'exprimant sur cette question, lors d'une séance plénière il y a 15 jours au Sénat, le ministre de l'Energie, Nourredine Bouterfa, a réitéré la détermination de l'Etat à prendre en charge les préoccupations du citoyen du Sud, notamment dans le domaine énergétique. «La commission restreinte chargée d'examiner les préoccupations des populations du Sud en matière d'alimentation en électricité élabore actuellement des propositions pour alléger la facture d'électricité dans la région», avait-il assuré.

L'hôte des sénateurs a expliqué que la commission, installée sur instruction du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, se penchait sur l'examen du pouvoir d'achat des populations du Sud, le taux de consommation électrique et les factures. Selon lui, les résultats des études seront soumis au Premier ministère et au ministère de l'Energie, les deux parties habilitées à prendre les mesures qui s'imposent en vue d'alléger la facture d'électricité dans les wilayas du Sud, notamment en été.

M.Bouterfa avait rappelé à propos, les mesures prises par l'Etat depuis 2010 aux fins de réduire la facture d'électricité au profit des populations du Grand Sud dont une réduction de 50% conformément à l'article 49 de la loi de finances complémentaire de 2011 et une autre de 10% en direction des clients du secteur économique hors agriculture conformément à l'article 69 de la loi de finances complémentaire de 2010.

Avec cette énième réduction, le gouvernement vient de démontrer son attachement à la politique des subventions.

Ainsi, le projet de loi de finances 2017 qui a été vivement dénoncé vu les augmentations apportées dans la TVA et les carburants, va enfin contenir une disposition qui soulage sans doute des milliers de foyers dans le Grand Sud.