FALSIFICATION DE DOCUMENTS Un réseau géré par des Africains démantelé

Un réseau spécialisé dans la falsification de permis de conduire et de passeports étrangers, dirigé par des ressortissants africains établis illégalement en Algérie, a été démantelé par la section de recherches de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger, a-t-on appris hier de sources sûres auprès du groupement régional de la Gendarmerie nationale d'Alger. Il s'agit de trois ressortissants africains issus de (Guinée et Côte d'Ivoire) établis illégalement en Algérie. Les inculpés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga et placés dans l'établissement pénitentiaire de Koléa, ont ajouté nos sources. Ils devront répondre aux chefs d'inculpation suivants: faux et usage de faux, infraction à la législation et au règlement relatifs au change et au mouvement des capitaux, usurpation d'identité, conduite sans permis, immigration clandestine et résidence illégale. Pour rappel, les faits pour lesquels sont poursuivies ces personnes remontent au 12 novembre 2016 lorsque les éléments de la gendarmerie de Zéralda ont procédé, au niveau d'un barrage fixe, au retrait d'un faux permis de conduire international à un ressortissant de nationalité guinéenne. Le ressortissant, qui était accompagné de son épouse issue de la Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'une fouille qui a permis de découvrir un permis de conduire international similaire portant les mêmes caractéristiques. Les deux personnes ont été conduites au siège de la section de recherches de la Gendarmerie nationale d'Alger pour enquête. La perquisition du domicile du couple, résidant illégalement en Algérie, a donné lieu à la saisie de trois passeports non valides, de pièces d'identités falsifiées et d'un montant en devises de près d'un milliard de centimes. Une autre personne de nationalité africaine établie illégalement en Algérie a également été arrêtée.