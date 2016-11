MOHAMED AÏSSA ANNONCE UNE RIGOUREUSE SÉLECTION DES IMAMS Une éminence grise pour officier à Jamaâ el Djazaïr

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa, a annoncé hier que son département préparait une formation de haut niveau au profit d'imams au terme de laquelle sera sélectionné l'imam de Jamaâ el Djazaïr (Mosquée d'Alger) appelé à être une référence religieuse et scientifique du pays. «Une sélection effective a, dores et déjà, été entamée dans les mosquées des différentes wilayas du pays afin de bénéficier d'une formation de haut niveau», a indiqué M. Aïssa lors d'une visite des chantiers du Jamaâ el Djazair en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, rappelant qu'il sera fait appel «aux meilleurs formateurs du monde musulman». Cette formation permettra de choisir l'imam de Jamaâ el Djazaïr «dont le niveau doit égaler celui de Jamaâ Al Azahar, sinon le surpasser», a-t-il fait remarquer avant de dire: «Tout comme nos ancêtres qui ont édifié Al Azhar, nous édifions aujourd'hui pour l'Algérie, son site, sa référence et son institution religieuse qui dispensera au pays, au continent africain et au monde entier un rayonnement et une orientation sans précédent». Il a précisé également que les grands travaux approchaient de leur fin et il était donc temps de se pencher sur le choix d'une élite d'imams tout en réfléchissant à la gestion du complexe en prévision de son ouverture, réitérant qu'il comptait plusieurs structures qui génèreront d'importantes recettes qui seront destinées à son entretien. De son côté, M. Tebboune a appelé les responsables en charge du projet d'accélérer la cadence des travaux sans occulter les finitions. «Conformément aux directives du président de la République données lors de la visite qu'il a effectuée, il a été convenu d'accélérer le rythme des travaux», a-t-il déclaré avant de souligner que le projet «est à la phase des finitions». Selon le ministre de l'Habitat, il reste à réaliser un «étage ou deux» au niveau du minaret au moment où les travaux de la toiture de la salle de prière étaient en cours, en attendant d'entamer les travaux de décoration, d'embellissement et de tapisserie qui s'effectueront sous l'égide conjointe des ministères de l'Habitat et des Affaires religieuses. Les travaux d'aménagement des espaces verts sont prévus quant à eux, durant les prochains jours dans l'attente de la fin du gros oeuvre de la mosquée qui sera fermée et couverte avant fin décembre. En parallèle, le rythme des travaux s'accélèrera également pour la réalisation des autres structures de la mosquée dont la bibliothèque, l'institut, le centre culturel en prévision de son ouverture. Dans sa réponse, en marge de cette visite sur la loi 08/15 relative à la mise en conformité des constructions, M. Tebboune a affirmé que l'ambiguïté qui subsiste sur les modalités de son application était due à l'incompréhension des dispositions de la loi qui tend principalement à corriger une situation incohérente restée en suspens, notamment ce qui a trait à la propriété foncière. Il a ajouté à ce propos que la démolition touchera seulement les constructions réalisées sur des terres agricoles ou protégées, ou celles présentant un risque naturel ou technologique (terres exposées à l'érosion ou aux inondations ou sur un réseau d'électricité et de gaz).