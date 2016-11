TIMEZRIT (BÉJAÏA) Un train percute une pelleteuse

Une collision sur un passage à niveau non gardé, entre un train de voyageurs, assurant la navette entre Béjaïa et Béni-Mançour (et inversement) et une pelleteuse, s'est produite, hier, entre les gares d'El-Kseur et Timezrit, à 30 km à l'ouest de Béjaïa, sans faire de victimes ni de blessés, apprend-on du district de la Sntf de Béjaïa. L'engin, appartenant à l'entreprise Sapta, réalisant les ouvrages d'art de la pénétrante Béjaïa-Ahnif (Bouira) a été surpris sur la voie et heurté de plein fouet, a-t-on précisé, indiquant que son conducteur, a eu le temps, toutefois, de s'en extraire avant le choc, aidé en cela, par l'allure relativement faible du train. L'accident, très spectaculaire n'a pas fait de blessé, mais a induit des dégâts considérables à la locomotive, littéralement endommagée et a causé, en plus de l'émotion, d'importants désagréments aux voyageurs. Le trafic sur la ligne a été suspendu et n'a repris qu'une fois, la machine endommagée évacuée et remplacée par une autre de secours, a-t-on ajouté.