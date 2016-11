CÉLÉBRÉE À TRAVERS LE MONDE La cuisine italienne en fête

Par Abdelkrim AMARNI -

L'ambassadeur d'Italie et la directrice de l'Institut culturel italien ont animé la présentation de cette journée.

Cette journée, qui se veut universelle et de partage de par le message qu'elle véhicule, a été inaugurée hier pour l'Algérie par l'ambassadeur d'Italie à Alger, Pasquale Ferrara accompagné par la directrice de l'Institut culturel italien (ICT), Mme Maria Battaglia.

Le lancement de cette manifestation culturelle et gastronomique, qui débute aujourd'hui dans les principales métropoles du monde, était rehaussé par la présence du chef de cuisine, Giuseppe D'Alessio, qui exerce dans un grand hôtel d'Alger. C'est à ce dernier que l'on doit le savoureux plat de pâtes italiennes, «Mezze pene alla napolitana», servi aux convives présents ravis par tant de sollicitude, de saveur et de soleil méditerranéens.

L'initiative de créer une «Semaine de la cuisine italienne dans le monde» est née dans le sillage du succès retentissant de l'Expo-Milan 2015 lit-on dans un communiqué de presse. Son objectif premier est de «promouvoir les valeurs de la sécurité, de la durabilité alimentaire, de la préservation de l'identité et des traditions des territoires» tout en assurant la promotion et la valorisation des produits du terroir de qualité.

Hormis la «pizza» désormais de renommée mondiale indiscutable, la cuisine italienne est «riche, nutritive et saine et variée...et préparée à base d'ingrédients frais» qui regorgent de soleil, c'est ce qui fait sa réputation a-t-on affirmé lors de cette cérémonie. Un riche programme d'évènements sera organisé par l'ambassade d'Italie pendant cette semaine, avec la collaboration de pas moins de sept partenaires locaux et le soutien des sponsors. Ces partenaires sont composés de sept établissements restaurateurs des plus huppés d'Alger.

Par ailleurs, un cycle de projections de films sera organisé au siège de l'ICT à partir d'aujourd'hui. Ces films sont signés de grands maestros du cinéma italien tels qu'Ettore Scola ou Pupi Avati.

Des «Promenades gastronomiques» seront également organisées par les restaurants-partenaires sélectionnés qui proposeront des menus de différentes régions italiennes. à une question de L'Expression quant à la préservation du «parfum» et de la qualité de la cuisine italienne de par le monde, tout comme celui délicat du «couscous maghrébin», l'ambassadeur Ferrara a assuré que tous les moyens seront mis à disposition pour acquérir, dans les délais impartis, les ingrédients nécessaires.

Ceux-ci devront garder leur fraîcheur et leur «message d'amitié et de partage» a-t-il assuré.