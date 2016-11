BOUIRA Zone industrielle: vers l'épuration de la situation

Par Abdenour MERZOUK -

«Nous allons entamer incessamment une opération d'assainissement de ce dossier, afin de donner la priorité aux investisseurs sérieux», a affirmé le wali lundi dernier lors d'une visite à la zone industrielle d'Oued El Berdi à une dizaine de kilomètres à l'est du chef-lieu de wilaya. Cette zone dont la gestion et la mise en conformité étaient à la charge d'un organisme public domicilié à Blida a connu des déboires.

Plusieurs faux investisseurs ont acquis des terrains sans jamais réaliser leurs projets. En chiffres, la situation se résume à 82 projets agréés mais dont 22 sont opérationnels. Ces projets représentent 6 milliards de dinars d'investissement sur les 40 milliards prévus. On compte aussi 33 projets en cours de réalisation, six à l'arrêt, 15 non lancés et sept autres en cours d'annulation. Pour éviter les erreurs du passé, des conditions ont été posées et des critères fixés, et les services en charge du dossier devront choisir des projets viables pour l'économie locale et nationale. La gestion draconienne du dossier est une exigence de l'heure surtout que pour les besoins et la réponse à la forte demande, la zone a bénéficié d'une extension dont l'aménagement a été confié à la société Cosider-Engineering, pour un montant de 147 millions de DA. La zone qui reste un moyen de pallier le chômage reste une opportunité pour les nombreux jeunes de la région en quête d'un emploi. Précisons que jusqu'à ce jour et sur les 6000 postes initialement prévus, seulement 2100 ont été créés dans cette zone.