RACCORDEMENT EN GAZ DE VILLE À BÉJAÏA Des projets annulés?

Par Arezki SLIMANI -

Le motif invoqué est le manque de financement

La wilaya de Béjaïa a bénéficié ces dernières années d'importants projets en la matière.

«La direction générale de Sonelgaz a décidé d'annuler tous les projets d'alimentation en gaz naturel (gaz de ville) dans les diverses localités de la wilaya de Béjaïa dont les travaux n'ont pas encore été entamés», c'est ce qu'a affirmé Boualem Mimouni, un élu à l'Assemblée populaire de wilaya, hier, sur sa page Facebook, ajoutant qu'il en est de même pour «les projets dans les localités où les travaux n'ont pas atteint, à ce jour, les 50% et ce pour manque de financement».

Le président de la commission aménagement APW s'appuie sur des informations recueillies en fin de semaine et finit par déduire que «seuls les projets dont les taux d'avancement des travaux dépassent les 50% seront menés à terme et verront le jour». En fait, le premier responsable de la Sonelgaz «n'a soufflé aucun mot sur la situation physique et financière du programme de gaz naturel dans la wilaya de Béjaïa, malgré les multiples questions qui lui ont été posées par les P/APC et élus de l'APW» lors de sa visite à Béjaïa la semaine dernière. Ce qui renforce la conviction de l'élu Mimouni, qui demande au wali de Béjaïa de confirmer où d'infirmer cette information pour réconforter les populations de ces localités ainsi que toute la population de la wilaya de Béjaïa».

L'information a vite fait le tour des réseaux sociaux. Les citoyens, notamment des régions programmées, n'ont pas manqué d'exprimer leurs craintes. L'information est également prise au sérieux d'autant plus qu'elle intervient dans une conjoncture de crise où les financements publics se tarissent au fil des jours. Contactée par nos soins la chargée de communication au niveau de la wilaya s'est montrée d'emblée étonnée de l'information et a rassuré qu'à son niveau «aucun projet n'a été annulé». Bien au contraire, a-t-elle ajouté, «le wali accorde un intérêt particulier aux projets de raccordement au réseau de gaz naturel aux villages restants» et que «tous les moyens ont d'ailleurs été mobilisés pour cela». Au niveau de la wilaya, on affirme qu'avec le programme en cours, «la wilaya de Béjaïa, qui, jusque-là, traîne dernière au peloton, atteindra un taux de réalisation de 60% d'ici l'année prochaine». A ce titre «le wali de Béjaïa demande aux citoyens de «ne pas s'opposer» et de ne pas être égoïstes» et «laisser les entreprises travailler pour achever les projets d'alimentation de foyers en matière de gaz de ville».

A noter que M. Guitouni Mustapha, P-DG du Groupe Sonelgaz, qui était la semaine dernière en visite de travail dans la wilaya de Béjaïa, n'a, à aucun moment, fait part d'une quelconque annulation.

La wilaya de Béjaïa a bénéficié ces dernières années d'importants projets en la matière, notamment depuis la montée au créneau des citoyens de la daïra de Chemini, contraignant les pouvoirs publics à l'inscription et au lancement de nombreux projets. Mais le relief accidenté de la région rend difficile la réalisation ajoutée aux oppositions citoyennes au passage du réseau de gaz sur leur propriété ce qui non seulement retarde l'avancement des travaux, mais complique la situation. L'opposition des villageois de Tidhelsine, dans la commune d'Aokas, au passage d'une canalisation du gaz qui dure depuis plus de huit ans est à ce titre assez frappant quant à la complexité de la concrétisation des projets aussi bien dans le secteur de l'énergie et des mines qu'au niveau des autres secteurs. 5 000 foyers sont depuis privés de cette énergie. En avril dernier plus de 134 oppositions ont été recensées sur le territoire de la wilaya.