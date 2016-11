2ÈME PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT POUR ADULTES À BÉJAÏA Le HCA vise la socialisation de tamazight

Par Boualem CHOUALI -

L'encadrement s'est vu aussi élargi puisque pas moins de 79 enseignants prendront en charge cette tâche contre 12 seulement l'année dernière.

C'est à partir de l'ex-capitale des Hammadites que Si El Hachemi Assad, le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité, a présidé solennellement dans l'après-midi du samedi dernier, la sortie de la deuxième promotion nationale de l'alphabétisation en tamazight pour adultes. Ainsi, après une première année expérimentale, qui s'est étalée sur neuf wilayas, cette deuxième promotion touchera quelque 38 wilayas au niveau national avec un effectif de 270 apprenants inscrits contre 145 à la première promotion.

Cette cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence de M. le wali, du recteur de l'université et du secrétaire général de la direction de l'éducation de Béjaïa, a été l'occasion pour le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, de faire le bilan de cette première expérience tentée en collaboration avec l'Office national de lutte contre l'analphabétisme et l'Association nationale Iqraâ. poussés par des résultats fort encourageants de la première promotion, le HCA et ses partenaires ont reconduit ainsi l'expérience de l'enseignement de tamazight pour adultes afin de toucher le maximum de personnes à travers le territoire national.

Une action, en somme, par laquelle le HCA vise la socialisation de tamazight, étant donné que cette opération andragogique, touche un large éventail de la société composé de retraités, femmes au foyer, cadres, artistes, chômeurs, analphabètes entre autres... «Pour cette deuxième expérience, l'opération sera élargie au-delà des chefs-lieux de wilayas. Elle touchera les villes et villages où le besoin est exprimé», nous dira M. Assad qui nous renseigne aussi que cette expérience s'inscrit dans une démarche globale de généralisation progressive de l'enseignement de tamazight, «à l'instar des directions de l'éducation qui sont à l'origine de cette action pour cette deuxième expérience toutes les Maisons de la culture et les Maisons de jeunes à travers le pays se sont mobilisées pour accueillir des sections d'alphabétisation».

En outre, lors de la conférence de presse tenue à la radio Soummam, M.Assad s'est longuement étalé sur l'activité de son institution visant la socialisation de la langue et de la culture amazighes, mais surtout le volet de la généralisation de l'enseignement de tamazight à l'école algérienne.

A cet effet, il est revenu sur les problèmes que rencontrent les enseignants de tamazight sur le terrain, notamment dans certaines wilayas qui enseignent pour la première fois cette matière, la langue amazighe, la deuxième langue nationale et officielle. Ainsi, même si l'opération de la généralisation de son enseignement progressive est en bonne voie, affirme le premier responsable du HCA, il n'en demeure pas moins que «le caractère facultatif de son enseignement est un facteur pénalisant pour sa généralisation effective», avoue M. Assad, tout en mettant en avant la nécessité de revoir la loi d'orientation de l'éducation nationale «la loi 08-04» du 23 janvier 2008, «la dernière circulaire «la n° 544 du 30 mai 2009» portant enseignement de la langue amazighe pour l'année scolaire 2009-2010 est dépassée, et la 08-04 également, donc il est temps de revoir ces textes et surtout promulguer d'autres circulaires à même de faciliter la tâche aux nouveaux enseignants» assène le secrétaire général du HCA, sans toutefois omettre de rendre un grand hommage à Mme Benghebrit pour ses efforts en matière d'accompagnement dans cette mission de généralisation; «l'alphabétisation des adultes en tamazight est une opération qui conforte celle mise en oeuvre par le ministère de l'Education nationale qui, pour l'année en cours, a dégagé 310 postes d'enseignants pour la seule wilaya de Béjaïa, dont l'apport a permis de généraliser tamazight dans le cycle primaire».