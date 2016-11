HENRY DUNANT Une stèle réalisée à sa mémoire à Alger

Par Madjid BERKANE -

L'association Saphira Yacef en collaboration avec l'ambassade de Suisse en Algérie et l'APC d'Alger-Centre ont réalisé une stèle à la mémoire du fondateur de la Croix-Rouge internationale et lauréat du prix Nobel en 1901 Henry Dunant. Hier et en présence d'une foule nombreuse, l'ambassadrice de Suisse et la fille de Yacef Saâdi Saphira, ont levé le voile sur la stèle de l'humaniste Henry Dunant. Réalisée à même la rue Henry Dunant à Alger-Centre, à côté de la place Maurice Audin, la stèle impeccablement faite va rappeler aux passants, a souligné l'ambassadrice de Suisse, la grandeur et l'humanisme de cet homme qui a consacré toute sa vie aux actions humanistes. Henry Dunant qui est né en 1828 à Genève en Suisse, a vécu à un moment donné en Algérie, plus précisément à Sétif, est écrit sur la stèle. Henry Dunant est décédé, pouvait-on lire également sur la stèle,en 1920. A rappeler que de nombreuses stèles ont été réalisées à la mémoire de Henry Dunant à travers le monde.