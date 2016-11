LES EXPERTS DE L'OPEP SE RÉUNISSENT AUJOURD'HUI À VIENNE L'Algérie à la manoeuvre

Par Mohamed TOUATI -

La réunion préparatoire de Vienne donnera un avant-goût de ce qui se décidera le 30 novembre

Elle présidera la commission technique chargée de définir les mécanismes de réduction de la production.

C'est la dernière ligne droite. Pas de droit à l'erreur. Synonyme de cacophonie. Le marché est branché sur cette réunion préparatoire qui donnera un avant-goût de ce qui se décidera le 30 novembre à Vienne en Autriche.

Le baril est à l'affût...L'Algérie est à la manoeuvre. Elle présidera, aujourd'hui, la commission technique chargée de définir les mécanismes de réduction de la production de chaque pays membre et non-membre de l'organisation pour consacrer l'accord historique d'Alger. Et il n'y a aucune raison pour que cet «essai» du 28 septembre dernier qui a surpris plus d'un ne soit transformé avant qu'il ne connaisse un aboutissement en apothéose le 30 novembre.

La fin de la partie pourra enfin être sifflée. Avec le fol espoir de voir enfin les prix du pétrole rebondir. L'extraordinaire optimisme que n'a cessé d'afficher le ministre de l'Energie n'a pas faibli ne serait-ce que d'un cran. Personne ne donnait cher du sommet informel qui s'est tenu à Alger le 28 septembre en marge du 15ème Forum mondial de l'énergie. C'était sans compter sur le doigté de Nourredine Bouterfa et de la capacité de l'Algérie à aplanir les différends. Pour faire le consensus. à l'image de sa diplomatie qui excelle dans le règlement des conflits. Réunir autour de la même table des protagonistes les plus revêches ne relève pas du miracle pour l'Algérie.

Les relations apaisées qu'elle entretient avec pratiquement tous les pays de la planète lui permettent d'aboutir à des consensus inespérés. Rapprocher Téhéran et Riyadh relevait du miracle. L'Algérie l'a réalisé. Les observateurs internationaux l'ont salué. L'aventure continue avec le même enthousiasme qui a couronné le sommet d'Alger.

Le ministre de l'Energie l'a affiché à partir de Doha où s'est tenue le 18 novembre une réunion consultative de l'Opep en marge de la 18ème session du Forum des pays exportateurs de gaz. «Nous avons discuté des modalités d'une collaboration en vue d'assurer le succès de la réunion de Vienne le 30 novembre prochain. Pour ce faire, nous nous sommes réunis à huis clos afin de préparer cette réunion ainsi que la rencontre des experts qui la précédera et nous avons convenu de la possibilité de geler la production à 32,5 barils/jours», avait déclaré M.Bouterfa. Tout indique que cette cible sera atteinte. La Russie n'en doute pas.

«Les discussions d'aujourd'hui (Vendredi dernier, Ndlr) me rendent optimiste... Je pense que les discussions des experts, qui vont se réunir prochainement (aujourd'hui, Ndlr) et d'autres consultations qui auront lieu avant la réunion du 30 novembre (à Vienne) aboutiront à un accord», avait indiqué le ministre russe de l'Energie Alexander Novak à l'issue d'une réunion qui a regroupé 11 membres de l'Opep (dont l'Algérie) et à laquelle s'est joint son pays. Même la République islamique d'Iran que l'on disait non concernée par cette initiative serait prête à plafonner sa production à 3,98 millions de barils par jour. L'Arabie saoudite autre poids lourd pétrolier est depuis un moment déjà décidée à passer à l'action pour équilibrer le marché et redonner plus d'énergie aux cours de l'or noir.

Les analystes n'en doutent plus. «Il y a des motivations puissantes pour que les ministres du Pétrole des 14 pays s'accordent sur la mise en oeuvre de l'accord d'Alger afin de ramener leur plafond de production entre 32,5 et 33 millions barils/ jour (mbj), en procédant à une coupe entre 600.000 barils/jour et 1,1 mbj», a estimé l'agence Bloomberg après avoir sondé une vingtaine d'analystes pétroliers.

Les experts de l'Opep qui se réunissent aujourd'hui à Vienne doivent le confirmer.