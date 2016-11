LA RENCONTRE AURA LIEU DEMAIN Ould Abbès réunit les femmes du FLN

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, bat le rappel des femmes du parti. Les élues locales du FLN des wilayas du Centre sont conviées à une rencontre qui se tiendra demain à l'hôtel El Aurassi (Alger). Depuis le départ de Amar Saâdani, le nouveau patron du parti majoritaire au Parlement, a réuni dès la prise de ses fonctions, les mouhafedhs, les membres du comité central, les ministres, les membres du bureau politique et d'autres cadres du parti.

Il a décidé même d'ouvrir les portes du parti à tous les ca-dres et militants dissidents et mécontents parmi ceux écartés ou ayant délibérément quitté les rangs du FLN. Ould Abbès veut amorcer une nouvelle ère au vieux parti à la veille des législatives pour tenter de préserver coûte que coûte la domination de sa formation sur la scène politique.

La démarche de l'actuel homme fort du FLN ressemble à celle de son prédécesseur.