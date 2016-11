BOUIRA Le mot d'ordre n'a pas été suivi

Par Abdenour MERZOUK -

L'appel à une grève de trois jours décrété par l'intersyndicale n'a pas eu les résultats escomptés et attendus. Dans le secteur de l'éducation qui reste le plus représenté, le mot d'ordre n'a pas fait un raz- de-marée mais s'est limité à des participations en dents de scie d'un établissement à un autre et d'une région à l'autre. La partie est de la wilaya a connu les plus forts taux de participation au cycle secondaire. Au sud et à l'ouest, la participation a été moindre et avoisine, selon une source, les 30% tous paliers confondus. Au chef-lieu de wilaya, les établissements qui ont précédemment adhéré en masse au dernier débrayage se sont abstenus et seuls quelques personnels syndiqués ont répondu au mot d'ordre. Dans les autres secteurs de l'administration publique et à l'exception de quelques services d'état civil de quelques communes, la grève a été simplement boudée.

Le recours à la grève et son caractère cyclique semblent avoir eu raison de la volonté des fonctionnaires.