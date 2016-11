SÉMINAIRE À ALGER SUR L'ÉGALITÉ DES DROITS HOMMES-FEMMES Halte aux stéréotypes!

Par Massiva ZEHRAOUI -

Renforcement de l'effectivité de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie, telle a été la thématique d'un séminaire qui s'est tenu hier au Centre international de la presse (CIP) d'Alger. Cette rencontre de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du programme de coopération Algérie- Belgique 2014-2017, lancé en 2015 par le gouvernement algérien et l'ONU femmes (entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes). Ce séminaire animé par Farida Osmani, sociologue cumulant des années d'expérience dans le domaine de l'analyse des politiques publiques, a porté essentiellement sur le concept du genre. Sociologiquement désigné par «rapports sociaux de sexe», il consiste a analyser les rôles féminins et masculins socialement construits et leur caractère inégalitaire. Son objectif est de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans différents domaines. Et ce dans le but de se débarrasser des stéréotypes et des préjugés qui tendent à cantonner les femmes et les hommes dans des rôles sociaux bien précis. Les conditions des femmes en Algérie notamment leur représentation dans différents domaines tels que la politique, ont également été abordés dans ce séminaire.