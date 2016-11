LE TRANSPORT TIENT SON PREMIER SALON Comment réduire les coûts logistiques

Par Salim BENALIA -

La pertinence de cette manifestation est d'autant plus justifiée que les acteurs dans ce domaine sont en priorité invités à intégrer les sociétés algériennes dans les actions d'import-export.

L'Algérie qui amorce le virage de la diversification de son économie accorde une grande part au secteur du transport et à la logistique en général. C'est dans ce contexte qu'a été inauguré à Alger le premier Salon international du transport et de la logistique (Logistical). Cette manifestation est abritée depuis hier par la Safex (Société algérienne des foires et exportations), ex-Palais des expositions. L'événement voit la participation de plus de 50 exposants nationaux et étrangers. Cet événement économique est dédié à la chaîne logistique, au fret et au transport de marchandises, et regroupe différents intervenants et entreprises nationales et étrangères. Sa pertinence est d'autant plus justifiée que les acteurs dans ce domaine sont en priorité invités à intégrer les sociétés algériennes dans les actions d'import-export et pour lesquelles ils doivent combiner tous les moyens pour répondre avec célérité à leurs attentes, tout en veillant à réduire les coûts logistiques. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai, qui a inauguré ce salon de quatre jours, a mis l'accent sur l'importance du transport et de la logistique dans le développement économique.

Il a souligné que les pouvoirs publics se penchent actuellement sur la mise en oeuvre d'un plan national du transport et de la logistique, notant que l'Algérie dispose d'un important réseau et d'infrastructures de transport, dont les ports, les routes, les voies ferrées ou les aéroports...

L'objectif actuel, selon lui, est d'aboutir à une meilleure organisation de ce secteur, dont le transport de marchandises. Evoquant les zones franches, M.Talai a souligné qu'une zone franche sera «probablement» créée à Tamanrasset alors que d'autres espaces économiques similaires seront implantés au niveau du futur port de Cherchell.

A une question sur la part de la flotte nationale qui ne couvre actuellement que 3% du marché algérien de transport maritime, le ministre a indiqué que la stratégie nationale vise le renforcement du pavillon national à travers les nouvelles acquisitions de navires, l'augmentation des capacités du transport par des partenariats internationaux. Quant à la concurrence, notamment dans le transport aérien, il faut «réduire les prix pour être compétitif», a dit M. Talai en marquant une halte au stand d'Air Algérie. Pour sa part, Rachid Saï directeur de l'animation et du développement de l'entreprise à la Chambre algérienne du commerce et d'industrie (Caci), a indiqué que sur la cinquantaine d'exposants présents à Logistical, il y a cinq entreprises de France et de Suisse. En marge du salon organisé par la Caci en partenariat avec la Safex et la Caci-France sous le thème «Pour la maîtrise des coûts logistiques», plusieurs conférences thématiques ont été programmées.