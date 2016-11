SUITE À LA BAISSE DES COURS DU BARIL Sonatrach recule à la 28e place

Par Mohamed BOUFATAH -

Le siège de Sonatrach

La compagnie Sonatrach a été classée pendant de longues années à la 12e place.

La chute du prix du baril de pétrole ne s'est pas uniquement répercutée sur les revenus en devises de l'Algérie, mais aussi sur le classement de la compagnie Sonatrach à l'international. Cette dernière vient de perdre 16 places par rapport au dernier classement des compagnies pétrolières les plus performantes dans le monde. Elle est classée à la 28e place selon le dernier classement diffusé par le site américain spécialisé World Atlas. Le nombre de pays concernés par l'étude de World Atlas est de 46. Sonatrach a été classée pendant de longues années à la 12e place. Le site World Atlas s'est basé dans son classement pour ses compagnies sur le critère des revenus respectifs. Les revenus de Sonatrach n'ont pas dépassé 76,16 milliards de dollars en 2015. Le recul des revenus de Sonatrach bien que ce ne soit pas une nouvelle pour les Algériens. Etant donné que les statistiques officielles algériennes ont déjà confirmé la baisse des recettes de Sonatrach de 40% au premier trimestre de l'année en cours. Il est tout de même révélateur d'une autre réalité tout aussi grave et triste. A savoir pour Sonatrach, la perte de son prestige parmi les grandes compagnies pétrolières dans le monde. La Sonatrach qui les a toujours talonnées, a l'image de BP (Grande-Bretagne), Total (France), Lukoil (Russie) et ENI (Italie), se voit avec ce dernier classement loin derrière elles. Contacté par nos soins, pour avoir son avis sur les effets négatifs que pourrait induire ce classement sur l'image de marque de la compagnie nationale Sonatrach, notamment dans le continent africain et arabe, l'expert en questions énergétiques, Abdelmadjid Attar, dira que ce classement n'aura aucun impact négatif sur cet aspect «car la Sonatrach demeure bon gré mal gré la première compagnie pétrolière dans le continent africain». Pour M.Attar, les seules répercussions qui peuvent être ressenties de ce recul de classement de la compagnie pétrolière Sonatrach, puisque le Site World Atlas s'est basé dans son étude uniquement sur le paramètre des revenus, sont celles que les Algériens ont déjà ressenties et en train de subir. La politique d'austérité qu'a prônée le gouvernement durant ces deux dernières années, a pour origine la baisse des recettes de la Sonatrach. Le gel ou l'annulation de certains projets sont dus également à cet état de fait. De même, pour le projet de loi portant sur la suppression de la retraite anticipée. Ledit projet a suscité et continue de susciter un climat de tension dans le milieu des travailleurs. Des mouvements de débrayage sont observés régulièrement. Sur la question de savoir s'il y a un rapport entre le recul de Sonatrach dans le classement et la décision de la baisse de production que Sonatrach a prise, suite aux recommandations de l'Opep, M.Attar, répondra par la négative. «Je ne vois pas un rapport direct entre la baisse de production et le recul de Sonatrach dans le classement. Je dis et je le redis, la raison principale de ce recul est la chute des prix du baril du pétrole.» Il est à noter que la première place selon l'étude de World Atlas revient à la compagnie Aramco de l'Arabie saoudite qui, en dépit de la grave crise induite par le choc pétrolier qui l'astreint à une restructuration drastique et même à ouvrir son capital aux sociétés étrangères, a pu sauvegarder son leadership mondial avec 478 milliards de dollars de revenus pour l'année 2015. Les deuxième, troisième et quatrième places reviennent aux trois firmes chinoises Sinopec, China National Petroleum Corporation et Ptetro China avec respectivement 455, 428 et 367 milliards de dollars de revenus, suivies de la compagnie américaine Exxon Mobil avec un revenu de 269 milliards de dollars.

La firme koweitienne Kuwait Petroleum Corporation occupe la 7e place avec un revenu avoisinant 252 milliards de dollars, suivie de BP (Grande-Bretagne), Total (France), Lukoil (Russie) et ENI (Italie).