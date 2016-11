PROCÈS POUR TERRORISME À TÉBESSA ET OUARGLA Jusqu'à 20 ans de prison pour 10 individus

Le tribunal criminel près la cour de justice de Tébessa a condamné lundi tard dans la soirée neuf individus à des peines allant de deux à 20 ans de prison pour «adhésion et financement d'un groupe terroriste». Le tribunal a condamné à 20 ans de prison le principal accusé pour «adhésion à un groupe terroriste armé», à sept ans de prison le second accusé pour «association à un groupe terroriste» et à cinq ans de prison trois autres accusés poursuivis pour le même chef d'inculpation. Un homme d'affaires, originaire de la commune de Chréa, a écopé de deux ans de prison ferme pour «financement d'actes terroristes et paiement d'une rançon de 30 millions DA pour obtenir sa libération après avoir été enlevé l'été 2015 par des terroristes».

Trois autres individus, actuellement en fuite, ont été condamnés par contumace à 20 ans de prison ferme. Le parquet a demandé la condamnation à des peines maximales, de huit à 20 ans de prison ferme, pour certains accusés impliqués dans cette affaire de terrorisme.

Par ailleurs, une peine de 20 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million DA, a été prononcée hier par contumace par le tribunal criminel de Ouargla à l'encontre de B.N (25 ans), pour adhésion à un groupe terroriste et détention d'armes. Son comparse (S.S, 41 ans) a été condamné en audience à 10 ans de prison ferme et une amende d'un million DA pour détention d'arme à feu et de munitions.

Les faits remontent, selon l'arrêt de renvoi, au mois de mars dernier lorsque les mis en cause, roulant à bord d'un véhicule tout-terrain, ont intercepté sur la route menant vers Hassi-Messaoud un autre véhicule tout-terrain et contraint sous la menace d'armes ses quatre occupants à le leur abandonner. S.S a ensuite été intercepté par les gendarmes à un barrage routier à Debdeb (Illizi), tandis que B.N s'est renversé avec son véhicule qu'il a dû abandonner et s'enfuir et dont la fouille a permis de découvrir une arme automatique de type Kalachnikov, une paire de jumelles, un téléphone portable et des balles.