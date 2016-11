SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA CYBERCRIMINALITÉ Le monde virtuel est une menace réelle

Par Abdellah BOURIM -

Des experts, chercheurs, universitaires et spécialistes en informatique, ont débattu, hier, lors du symposium international sur la cybercriminalité, «la problématique de la cybersécurité», un problème récurrent dont tous les gouvernements du monde sont incapables à présent de s'adapter au nouveau monde virtuel qui compte, aujourd'hui, plus de 3,5 milliards d'internautes.

L'évolution accélérée du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication impose une nouvelle vision, une nouvelle stratégie permettant de repenser les moyens et les mécanismes à mettre en place pour la préservation et la sécurisation de la vie privée des gens, aussi pour le développement économique des entreprises.

Les nouvelles techniques d'attaque sont accentuées avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, face à un monde connecté, les cybercriminels ont trouvé dans ce développement un terrain propice pour faire accroître leur commerce avec un ciblage de leur victime pour la collecte des données plus précieuses.

«Les données valent de l'or, rien n'est gratuit sur le Net.» C'est dans cette optique que les participants à cette conférence ont mis l'accent sur la nécessité de s'auto-protéger en gardant une marge de sécurité lors de leur navigation et inscription sur Internet. Cependant des questions se posent et s'imposent: Y a-t-il une vie privée avec Internet? Sommes-nous prêts à pénétrer le monde du virtuel? Toutes les questions sont là.

Pour le cas de l'Algérie, les experts sont unanimes à dire que le retard enregistré dans le lancement de l'E-paiement est bénéfique pour le pays en l'absence d'un arsenal juridique permettant de faire face à la cybercriminalité, «aujourd'hui, nous savons que les grandes entreprises ont déjà démontré leur capacité dans la gestion de ce volet à l'instar d'Algérie télécom, L'Algérienne des eaux et Sonelgaz, qui assure la possibilité du E-paiement». «La technologie va plus vite que la sécurité», en effet «le téléphone portable, le micro-ordinateur qui sont des outils bénéfiques peuvent constituer également une menace pour la vie privée des gens et leurs biens».

Le meilleur exemple à citer est bien celui lié à la fuite des sujets d'examens du baccalauréat, et les efforts consentis par les services de la sécurité pour l'identification des personnes impliquées dans cette affaire. L'Algérie avance à petits pas pour assurer une migration de réussite vers l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans leur vie quotidienne pour permettre aux citoyens de bénéficier beaucoup plus des avantages du «Net». Pour le professeur, Ali Kahlane, la technologie et les compétences sont là, il faut maintenant adapter les nouveaux textes de lois au contexte actuel pour accompagner cette évolution. «Pour réussir le premier pas vers le E-paiement, il faut bien aménager le terrain avec la préparation et l'adoption des nouvelles lois visant à la régularisation et l'organisation de ce secteur avec la prise en considération de la nécessité de la préservation du droit des citoyens.»

De son côté, Karim Khelouiati, est revenu sur la protection des données privées des citoyens algériens, une problématique qualifiée de difficile à cerner et à maîtriser en l'absence de mécanismes et moyens techniques permettant la création de nos propres zones de stockage de données numériques.

«Aujourd'hui il est difficile de parler, d'évoquer la sécurité des données et même des personnes en l'absence des mécanismes propres à nous, aujourd'hui des millions de données concernant les internautes algériens sont stockées ailleurs. Il faut faire gaffe, les réseaux sociaux sont une boîte à collection des données des milliards d'utilisateurs, le Big Brather vous surveille de loin, on lui a offert cette occasion en or pour nous connaître mieux que nous», a-t-il expliqué. Pour le colonel Alain Sevillia, expert en cybersécurité et cyberdéfense, le terrain de la guerre s'est déplacé vers Internet, les criminels n'ont pas besoin de se déplacer, cette cybercriminalité est une menace prégnante sur notre système économique.

«Face à la mondialisation de l'économie, au-delà des menaces terroristes et des conflits, il y a un développement de la cybercriminalité, comme quoi les nouvelles technologies ont servi comme terrain de confrontation, ce qui est à l'origine de la cybercriminalité, c'est pour cela qu'il faut se protéger et protéger les entreprises des attaques cybercriminelles.» Pour ce dernier, la sécurité économique et celle des citoyens est une affaire d'Etat, il faut donc agir et réagir à temps pour endiguer les dégâts car il est impossible d'atteindre le risque zéro. «La taille de l'entreprise ne se mesure pas à sa grandeur, mais à la sensibilité de ses informations, c'est pour cela qu'il faut s'émanciper dans la protection de l'entreprise.»