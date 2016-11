TIZI OUZOU Les projets touristiques avant tout

Par Aomar MOHELLEBI -

M. Bouderbali a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de diversifier les projets d'investissements touristiques

Le nouveau wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali, préfère s'investir sur le terrain pour mieux s'imprégner de la réalité et du coup trouver des solutions adéquates et concrètes aux problèmes soulevés, mais aussi trouver une issue à plusieurs projets qui accusent des retards. Après plusieurs autres localités, dont Bouzeguène, Draâ Ben Khedda, Tadmaït, Larbaâ Nath Irathen, le premier magistrat de la wilaya, fraichement installé, se rendra aujourd'hui, dans la daïra d'Iferhounène afin de constater de visu l'état des lieux de cette région montagneuse. Il s'agira aussi de tendre une oreille attentive aux préoccupations des citoyens, apprend-on. Avant cela, Mohamed Bouderbali s'est déjà rendu dans plusieurs chefs-lieux de dairas dans la même perspective. Lors de sa dernière visite l'ayant conduit à Larbaâ Nath Irathen, le wali a saisi cette occasion afin de mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de diversifier les projets d'investissements touristiques dont a bénéficié la wilaya pour leur assurer une meilleure rentabilité. Le premier magistrat de la wilaya s'est, en effet, rendu ces jours-ci sur les sites réservés à deux projets touristiques prévus dans la daïra de Larbaâ Nath Irathen. Il s'agit de la zone d'expansion touristique (ZET), le barrage de Taksebt et l'aménagement de la forêt Boushav d'Aït Agouacha. Mohamed Bouderbali a saisi cette opportunité afin de donner des directives aux directions concernées, à savoir celle du tourisme et de l'artisanat ainsi que celle de la jeunesse et des sports, afin d'éviter de répéter la réalisation de projets identiques dans plusieurs localités de la wilaya dans l'optique de leur garantir une viabilité. «Cette recommandation a été faite lors de la présentation de la fiche technique d'aménagement de la ZET prévue autour du barrage de Taksebt sur une superficie de 57 ha», indique-t-on. Il y a lieu de souligner dans le même sillage que le projet d'un parc aquatique au niveau de ce site n'a pas été apprécié par le wali. Ce dernier a argué de son désaveu par le fait qu'un projet similaire est en cours de réalisation au niveau de Tamda, par un investisseur privé sur un terrain de 14 ha, lui appartenant. «Nous ne pouvons pas avoir deux investissements de ce type au niveau de la wilaya, cela poserait un problème de rentabilité», a averti Mohamed Bouderbali. Ce dernier a recommandé aux directions concernées d'adapter les projets touristiques aux spécificités de chaque région. Ce choix permettra une meilleure mise en valeur des potentialités de la wilaya hautement touristique. En outre, le premier responsable de la wilaya a demandé aux responsables de la direction de la jeunesse et des sports d'étudier la possibilité de la projection d'un centre de préparation pour les équipes sportives afin d'éviter leur déplacement vers des pays voisins pour les besoins d'entraînement. Par ailleurs, le wali a effectué une autre sortie sur le terrain l'ayant mené, lui et d'autres responsables de la wilaya, dans la daïra de Bouzeguène, où la population fait face à une cruelle pénurie d'eau potable. Sur place, le wali a donné des instructions fermes aux responsables concernés afin que le nouveau projet d'alimentation en AEP soit entièrement achevé et réceptionné dès l'été 2017 afin de permettre à la population de ne plus subir les affres des robinets secs en pleine saison chaude. Le projet en question a été doté par l'Etat d'une enveloppe financière de 400 millions de dinars. Mohamed Bouderbali a visité les quatre communes que compte la daïra de Bouzeguène. Il a procédé à la mise en service du gaz de ville qui profitera à près de 500 foyers résidant au village Taourirt. Le wali a inspecté les projets de 50 logements à Illoula Oumalou alors qu'à Idjeur, le premier magistrat de la wilaya de Tizi Ouzou a procédé à la réouverture de la mairie fermée auparavant par des citoyens en guise de protestation. Rappelons que depuis qu'il a pris les rênes de la wilaya de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali n'a pas cessé d'effectuer des sorties sur le terrain. Au lendemain de son intronisation, le nouveau wali a inspecté le projet de la gare ferroviaire de Tadmaït, le tunnel de Draâ Ben-Khedda, l'échangeur de la RN12, les viaducs n°1 et 2 d'Oued Falli et de Draâ El-Mizan, la cuvette du barrage de Souk N'Tleta, le stade de 50.000 places de Boukhalfa, le projet du téléphérique de Tizi Ouzou. Il reste à savoir si ces sorties sur le terrain seront couronnées par des mesures et prises de décisions concrètes qui permettront l'augmentation de la cadence du rythme des travaux pour rattraper, autant que faire se peut, les retards et permettre la réception des projets qui sommeillent depuis plusieurs années. C'est le souhait de tout un chacun.