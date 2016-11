ILS ONT FERMÉ HIER LA RN 26 Les citoyens d'Akbou défient le "Bombardier"

Par Arezki SLIMANI -

Les citoyens qui protestent contre la liste des logements sociaux dans cette ville sont descendus dans la rue et ont fermé hier la Route nationale 26.

Les citoyens frondeurs d'Akbou sont restés insensibles aux menaces d'application de la loi, entendre par là d'emprisonnement, proférées récemment par le wali de Béjaïa, Ould Salah Zitouni à l'égard de tout citoyen qui serait tenté par la fermeture d'une route ou d'une institution de la République, siège communal ou daïra. Trois jours après sa menace annoncée directement sur les ondes de la radio Soummam, les citoyens qui protestent contre la liste des logements sociaux à Akbou sont descendus dans la rue et ont fermé hier la Route nationale 26. Ils contestent le non-respect de l'engagement pris par le wali quant à rendre publique la liste de 597 logements sociaux afin de donner plus de temps au nouveau chef de daïra d'examiner les dossiers. Selon les protestataires, qui ont empêché les chaînes de télévision de filmer la manifestation, de peur que les services de sécurité et les autorités ne l'exploitent, la décision de fermer la route reste l'ultime recours pour faire plier les autorités et afficher telle quelle la liste déjà établie et dans les plus brefs délais.

«Nous attendons cette liste depuis 2012 et on n'en peut plus» affirment-ils encore.

A rappeler que jeudi dernier, le wali de Béjaïa a réagi au retour intempestif des fermetures de routes et autres sièges de communes et de daïras n'hésitant pas à avertir en des mots clairs tous les auteurs qu'ils sont passibles de punition exemplaire conformément aux textes de la loi en vigueur. La menace du chef de l'exécutif Ould Salah Zitouni a été proférée lors de l'installation des nouveaux chefs de daïra de Tazmalt, d'Akbou, d'Ouzellaguen, de Sidi Aich, Timezrit, Béjaïa et Seddouk. Un avertissement renouvelé, le lendemain à Akbou lors de la rencontre avec les investisseurs et les citoyens de la région.

A l'endroit des édiles et élus communaux ainsi que les administrateurs, il dira que «la passivité ne sera plus jamais permise». En d'autres termes, les maires, les élus et les cadres communaux ne doivent pas rester passifs devant une action de fermeture de leurs sièges communaux et de daïras. «J'ai instruit le Trésor public d'opérer des ponctions sur salaire pour tout élu, cadre de commune et de daïra qui ne réagit pas devant une tentative de fermeture ou de mise sous scellée d'une institution de la République.

Hier des citoyens sont descendus à la radio et les services de sécurité ne sont pas intervenus. S'agit-il d'un recul?