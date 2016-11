LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ AU NIVEAU DE LA CAPITALE 3600 personnes arrêtées à Alger

Par Massiva ZEHRAOUI -

Pas de concession à la criminalité. Les services de sécurité sont sur le pied de guerre. Plus de 3600 suspects ont été arrêtés par les services de la sûreté de la wilaya d'Alger, et 4570 permis de conduire ont été retirés par les mêmes services au cours du mois d'octobre dernier. Dans le cadre des activités de lutte contre le crime urbain, 3145 affaires ayant donné lieu à l'arrestation de 3655 suspects dont 1 168 étaient impliqués dans des affaires liées à la détention de stupéfiants et psychotropes, 340 impliqués dans le port d'armes blanches prohibées et 2145 dans différentes affaires ont été traitées par les mêmes services, ils ont par la suite été déférés devant les instances judiciaires compétentes.

Selon un communiqué de ces services, 345 affaires liées aux atteintes aux biens et 819 autres liées aux atteintes aux personnes dont deux affaires d'homicide volontaire ont également été traitées durant le même mois. 50 affaires de moeurs, ont par ailleurs été traitées par les mêmes services, 628 autres liées aux délits contre la chose publique et 135 autres affaires liées aux délits économique et financier.

Pour ce qui est des affaires liées au port d'armes blanches prohibées, les services de la sûreté de la wilaya ont traité 340 affaires impliquant 362 personnes, ces dernières ont été déférées devant la justice, 33 d'entre elles ont été placées en détention provisoire.

D'après le même communiqué, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, 1 105 affaires ont été traitées, elles ont débouché sur l'implication de 1324 personnes ainsi qu'à la saisie de 27 kg de résine de cannabis, 7510 psychotropes, 493g de cocaïne et 1,66g d'héroïne.

S'agissant de la prévention routière, 17.279 infractions routières avec le retrait de 4570 permis de conduire ont été enregistrées par les services de la sécurité publique ainsi que l'enregistrement de 59 accidents qui ont fait deux morts et plus de 60 blessés, d'après des précisions de la sûreté de la wilaya d'Alger, en ajoutant que le non-respect du Code de la route reste la principale cause de ces nombreux accidents.

Dans un bilan dressé par les services de sûreté de la wilaya d'Alger, 254 opérations de contrôle de professions réglementées ont été effectuées par la police et 15 arrêtés de fermeture ordonnés par les autorités compétentes ont été exécutés.