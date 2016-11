NOUVELLE VILLE DE SIDI ABDELLAH 8100 logements distribués en décembre

Par Madjid BERKANE -

L'annonce a été faite par Tebboune.

La première tranche des logements tous types confondus réalisés à la nouvelle-ville de Sidi Abdellah, sera distribuée le 11 décembre prochain.

C'est ce que en tout cas a indiqué hier le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelmadjid Tebboune en visite sur les lieux. «Nous menons une course contre la montre pour être au rendez-vous», a affirmé le ministre, assurant que les cités seront prêtes pour la livraison le 11 décembre prochain. Cette première tranche comporte près de 7000 logements de type Aadl et 1100 autres promotionnels publics, a-t-il avancé.

La date du 11 décembre ne verra pas uniquement la distribution de logements, a fait savoir Abdelmadjid Tebboune, mais bien d'autres structures dont neuf stades de proximité et quatre écoles seront livrées dans le cadre de cette tranche du projet de la nouvelle ville. Concernant les locaux commerciaux, le ministre a révélé que quelque 1800 plis envoyés dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la direction générale de la nouvelle ville pour l'exploitation de 300 commerces ont été ouverts. Ces espaces commerciaux permettront à eux seuls la création de près de 1200 emplois directs dans différents métiers, les bénéficiaires devront se conformer à un cahier des charges rigoureux et adapté aux exigences d'une gestion moderne des villes.

L'inauguration de la première tranche de la nouvelle ville coïncidera avec un autre grand événement. Il s'agit de l'inauguration de la ligne ferroviaire reliant Zéralda à Birtouta passant par Sidi Abdellah.

La nouvelle ville de Sidi Abdellah qui s'étend pour rappel sur 7000 hectares au sud-ouest d'Alger prévoit la réalisation de 27 agglomérations où des projets devront abriter près de 54.000 logements.

La ville nouvelle de Sidi Abdellah est un projet urbain comportant de nombreux pôles, notamment résidentiel, pharmaceutique, universitaire et de santé outre un pôle dédié à l'environnement et aux loisirs. Les travaux de viabilisation de la nouvelle ville de Sidi Abdellah ont été confiés à un groupement de sociétés publiques, conduites par Cosider, en vertu de deux contrats pour une valeur globale de 84 milliards de DA. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a présenté hier à Alger devant le ministre finlandais de l'Agriculture et de l'Environnement, Kimmo Tiilikainen, les opportunités de partenariat entre les entreprises algériennes et finlandaises en matière de logement. Lors de l'audience qu'il a accordée à son homologue finlandais, Tebboune a évoqué les opportunités de coopération dans le domaine de la construction et des équipement publics, notamment la réalisation et le développement de nouvelles villes et le transfert de la technologie, sachant que la Finlande est un pays pionnier en matière d'énergies renouvelables. Le ministre s'est dit favorable à toutes formes de coopération entre les entreprises algériennes et finlandaises, a précisé la même source. Pour sa part, le ministre finlandais a exprimé le souhait de son pays de développer la coopération dans le domaine de la construction et des équipements publics.