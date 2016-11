PLAN DE CIRCULATION À ALGER La régulation automatisée fin décembre

L'enfer au quotidien

La saturation de la capitale due à une circulation monstre qui a asphyxié plusieurs axes et aggravé la pollution fait l'objet depuis plusieurs années déjà de réflexions, de débats et d'analyses centrées sur cette seule problématique: comment faire pour désengorger et fluidifier de manière tangible les flux de véhicules.

En 2014, un projet avait été retenu et des négociations ouvertes avec la ville de Grenoble pour l'installation de 400 feux dont la capitale avait cruellement besoin. L'initiative avait du mérite car elle permettait de mettre fin au spectacle des carrefours et autres intersections où les agents chargés d'orienter la circulation finissaient toujours par être dépassés tant la pression du nombre et l'incivilité d'une grande partie des conducteurs rendaient la tâche aléatoire.

Plus récemment, le secteur des travaux publics et des transports, avec la wilaya d'Alger, ont choisi de recourir à une société espagnole pour tenter de résoudre cette délicate équation. Une société mixte a été ainsi créée et on attend avec impatience ses premières conclusions, et surtout ses actions, qui vont métamorphoser le trafic routier en direction et à l'intérieur de la capitale.

Partant du principe que de grands efforts ont déjà été accomplis en matière d'infrastructures routières et que les communes ont toutes bénéficié des équipements et des ressources humaines nécessaires pour s'inscrire dans cette dynamique, les autorités locales attendent beaucoup de cette entité algéro-espagnole, censée entrer en piste dès le mois de décembre 2016. La décongestion est devenue d'autant plus cruciale que d'autres facteurs aggravants sont apparus, comme l'affaissement de la chaussée, cette semaine, sur la route Ben Aknoun - Zéralda où transite, chaque jour, environ 1 million de véhicules. De tels incidents qui ne sont pas rarissimes montrent bien la nécessité d'anticiper ce genre de catastrophes et donc de recenser minutieusement tous les «points noirs» qui jalonnent la carte routière de l'agglomération algéroise.

La mission qui attend la société mixte est, pour ainsi dire, capitale car il s'agira de gérer un système nouveau de régulation de la circulation routière, comme cela se fait, depuis de très nombreuses années, dans des villes de moyenne et de grande importance, en Europe, en Asie et en Afrique.

A partir d'un tableau de bord informatique, elle pourra orienter, de façon automatisée, les flux, de telle sorte que le problème des embouteillages monstres auxquels on s'est habitué, bon gré mal gré, sera enfin résolu. Souci majeur des autorités concernées, le dilemme de la saturation est donc pris en charge depuis au moins deux ans et si les résultats tardent à se manifester, ce n'est pas faute d'entreprendre.

La preuve, après avoir apporté sa touche à cette gestion automatisée de la circulation pour la capitale, la société aura à se pencher sur le même défi à Oran puis Constantine. Pour Annaba, où l'absence d'un transport guidé comme les tramways fait cruellement défaut, malgré leur montage à El Bouni, il faudra attendre encore un certain temps, avant de se pencher sur une situation chaotique.

Les responsables espèrent, en outre, profiter de cette société mixte pour une plus-value, avec «le transfert de technologie qui ne manquera pas d'intervenir», au fur et à mesure de la mise en oeuvre de cet ambitieux programme. Ainsi, les grandes villes du pays qui sont encore loin de ressembler à Mexico avec ses 23 millions d'habitants, trouveront enfin un appel d'air.

En attendant, la civilité doit rester de mise partout où le recours aux transports de masse est devenu possible, notamment dans les villes qui disposent du tramway (Alger, Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Constantine, Sétif, Ouargla...), à charge pour les autorités locales de maîtriser sévèrement le nombre de semi-remorques et autres camions utilisés pour le transport de marchandises.