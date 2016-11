LA COOPÉRATION ALGÉRIE-EMIRATS SE RENFORCE 14 accords conclus

Par Abdelkrim AMARNI -

La visite de Cheikh Mansour Ben Zayed en Algérie plus que fructueuse pour les deux pays.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu mardi à Alger le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires de la présidence des émirats arabes unis, Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, en visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe Abdelkader Messahel, du ministre de l'Industrie et des Mines Abdessalem Bouchouareb et du ministre de l'Energie Nourredine Bouterfa.

La composante de cette délégation, d'essence essentiellement économique, dénote le haut niveau atteint par la coopération avantageuse entre les deux parties. Ainsi, pas moins de 14 accords et mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs vitaux dont ceux de l'industrie et l'énergie ont été signés. Pendant sa visite Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan s'est rendu à Tiaret où il a visité l'usine de fabrication de véhicules Mercedes Benz d'Aïn Bouchekif, fruit d'un partenariat algéro-émirati-allemand, ainsi que le centre d'élevage équin de Chaouchaoua dans la même wilaya.

Pour rappel, les deux pays veulent créer une société mixte algéro-émiratie pour mettre en place, sur les enceintes portuaires, de nouveaux mécanismes pour soutenir la logistique d'exportation hors hydrocarbures de l'Algérie. Dans le même créneau, Alger et Abu Dhabi envisagent l'ouverture d'une ligne maritime pour le transport de marchandises, avec un transit par le Bassin méditerranéen, et l'élargissement du transport aérien au transport de fret pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Dans le domaine hydraulique, les Emiratis activent en partenariat avec la partie algérienne dans un groupement d'entreprises des deux pays pour la réalisation de stations de déminéralisation d'eau dans le Grand Sud algérien, où un programme de réalisation de 15 stations d'un montant de 18 milliards/DA en cours d'exécution. Mais c'est dans le registre de l'industrie mécanique qu'une sérieuse avancée a été enregistrée. Les deux pays ont en effet signé, en 2011, aux côtés des Allemands, des protocoles d'accord pour le développement de cette filière, qui se sont traduits par la création, en juillet 2012, de trois sociétés à capitaux mixtes. Il s'agit de la Société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA à Rouiba, entrée en production en 2014, de celle de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA à Tiaret (inaugurée en 2014), et enfin celle de fabrication de moteurs de marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU/ SPA) à Oued Hamimine (Constantine/ 2015).

Dans ces projets, la partie algérienne, qui y détient 51% du capital, est composée du ministère de la Défense nationale, du groupe Snvi et d'autres entreprises publiques, tandis que les émirats sont représentés par le Fonds d'investissements «Aabar», les Allemands étant associés en tant que partenaires technologiques. Parmi les 14 accords signés l'on relève deux contrats, de 25 années supplémentaires d'exploitation pour deux champs pétroliers, qui ont été conclus. Il s'agit de Rhourde El Krouf (RKF) (25 ans) alors que l'exploitation du champ d'Ourhoud sera prolongée de 10 années. Est également à signaler la signature d'une entente bilatérale pour la création d'un joint-venture spécialisé dans la fabrication et la maintenance des véhicules de marque «Mercedes Benz». Elle s'inscrit dans le projet concernant cette marque en Algérie. A noter aussi la signature de plusieurs accords comme ceux passés entre la société Afrodiff et la société El Mazarea de l'émirat El Ayn et celui conclu entre Amital et le groupe Algérie-émirats. Un autre accord a été signé entre la société Asmidal et la société de fabrication de mélanine «Poryals» tout comme celui de partenariat conclu entre Naftal, Asmidal et le groupe Algérie-émirats.

Un mémorandum d'entente a aussi été signé entre la Banque d'Algérie et la banque des émirats. Cette longue liste d'accords comprend un mémorandum d'entente entre le Forum des chefs d'entreprises (FCE) et l'Union de la Chambre de commerce et d'industrie des émirats. Les autres accords concernent l'agriculture pour la création d'une réserve naturelle protégée, la Santé, entre l'hôpital de Naâma et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, entre le ministère de l'Industrie et des Mines et le ministère de l'Economie émirati. Un autre mémorandum d'entente a été signé entre la société Afrodiff et la société El Mazarea de l'émirat El Ayn, entre Amital et le groupe Algérie-émirats.