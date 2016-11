POUR DÉNONCER UN GRAVE INCIDENT À L'UNIVERSITÉ ALI-MENDJELI Des étudiants protestent à Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Que se passe-t-il réellement à l'université III de la nouvelle ville Ali-Mendjeli? Qui est responsable de la situation qui prévaut actuellement? Qu'attendent les instances compétentes pour intervenir et mettre fin aux dépassements? En tout cas c'est une atmosphère de terreur qui y règne depuis mardi dernier. Des étudiants de l'Ecole supérieure de l'enseignement ont observé un sit-in pour revendiquer leur droit relatif au concours de magistère. L'administration a exigé cinq ans d'expérience pour accéder au concours comme condition. Celle-ci a été déclinée par les postulants. C'est à ce moment que les étudiants contestataires ont été provoqués par un certain Mekdache, un repris de justice qui règne comme un roi au sein de l'université sans impunité. Celui-là même est connu pour son comportement de gangster vis-à-vis des «clandestins» qui stationnent devant l'entrée de l'université pour le transport des étudiants. Le malfaiteur fiché d'ailleurs n'a pas manqué de lancer des pierres sur les contestataires qui étaient à l'entrée de l'université, ce qui lui a coûté une vengeance de taille et il se trouverait à l'hôpital. La Gendarmerie nationale est intervenue hier pour mettre de l'ordre, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Des étudiants confient que «la sécurité est absente, il y a un manque de considération à l'égard de l'étudiant de la part des agents de sécurité censés donner l'image d'une bonne conduite, mais surtout l'administration à ce niveau abuse de son pouvoir». Les étudiants de l'ESE ne sont pas les seuls à se révolter, ceux de la faculté de médecine et pharmacie aussi en raison de la distance qui sépare la faculté située au chalet des Pins et leur résidence universitaire sise la nouvelle ville.