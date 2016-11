LE WALI FACE AU CASSE-TÊTE DES PROTESTATIONS CITOYENNES À TIZI OUZOU Il suffirait d'une oreille attentive

Le wali de Tizi Ouzou s'est heurté ce week-end au vrai problème qui retarde dramatiquement le développement de la wilaya. Il a même donné libre cours à sa colère face aux multiples oppositions de citoyens. Pour lui, aucun chantier ne peut avancer si les populations continuent de s'opposer même à la construction d'établissements scolaires pour leurs enfants.

Ce coup de colère, le wali Mohamed Bouderbali l'a piqué lors de sa dernière visite sur le terrain dans la daïra d'Azazga. Il n'aurait pas apprécié que des citoyens aient refusé l'implantation d'un lycée sur leurs terres. En fait, comme ses prédécesseurs, Mohamed Bouderbali se heurte ainsi à un sérieux problème dont la solution demeure encore introuvable. Des centaines d'oppositions bloquent actuellement un nombre important de chantiers. Des projets structurants sont à l'arrêt à cause des oppositions.

En fait, les oppositions ne sont pas un phénomène qui date de quelques années. Tous les walis s'y sont heurtés. Et le problème reste encore posé. Des projets d'une importance capitale pour la wilaya sont à l'arrêt à cause de cette hydre. Les exemples sont nom-breux et édifiants sur l'ampleur du drame que les populations s'auto-infligent. L'on peut d'abord commencer par les oppositions qui bloquent la réalisation de plusieurs centres d'enfouissement technique. A Mizrana, à Boubhir et à Aghribs, ces techniques d'enfouissement des déchets et autres rejets ménagers ne sont pas encore mises au service des populations à cause des oppositions de ces mêmes populations. Le même blocage frappe la pénétrante qui reliera la wilaya de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-ouest par Draâ El Mizan. Des citoyens d'un village situé à Oued Ksari s'opposent à cause de la proximité d'un échangeur qui passe au-dessus de leurs maisons. Ces derniers ont alors décidé d'arrêter les travaux par la force.

Ces deux seuls cas montrent combien le drame est grand. Des CET qui auraient pu juguler les problèmes liés à l'environnement dans la wilaya de Tizi Ouzou. Des problèmes environnementaux qui sont actuellement inextricables. Les routes sont devenues de véritables dépotoirs et autres décharges sauvages en plein air. L'ampleur de la seconde opposition qui frappe la pénétrante est plus grande. Le tronçon qui reliera la wilaya à l'autoroute Est-Ouest est vital pour l'activité économique de la région. L'opposition à sa réalisation peut être aisément considérée comme un suicide collectif. Toutefois, si la colère de ce responsable comme de ses prédécesseurs est amplement justifiée, il n'en demeure pas moins que les populations qui s'opposent ne le font pas par simple masochisme ou sadisme. C'est que dans tous les cas que nous avons cité, L'Expression a approché les populations. Dans tous les cas, les protestataires ont soulevé leur volonté de dialoguer pour trouver des solutions tout en présentant des alternatives. Ces populations qui s'opposent ne le font pas de gaîté de coeur. Bien au contraire, elles sont à la recherche de l'oreille attentive. Le refus de dialoguer des responsables et le manque de volonté de trouver d'autres solutions hormis celles proposées aux citoyens sont en grande partie derrière les oppositions. Cette absence de dialogue bien qu'elle soit du ressort des élus plus que du wali est derrière tous les problèmes que vit la wilaya de Tizi Ouzou. Ceux qui ferment les routes et les sièges des mairies et daïras disent tous qu'ils recourent à ce genre d'actions non pas pour régler les problèmes, mais pour se faire entendre. C'est pourquoi, enfin, ceux qui demandent aux populations d'ouvrir les yeux doivent en premier lieu ouvrir leurs oreilles. A ce chapitre justement, beaucoup de citoyens approchés dans ces localités qui ont ce genre de problèmes d'oppositions se disent confiants en la méthode du nouveau wali. Sa présence constante sur le terrain est un gage de bonne volonté pour évaluer la profondeur du malaise de la wilaya. Et c'est l'unique voie vers les bonnes et durables solutions.